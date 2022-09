THE Lancet fait face à une réaction violente après avoir soutenu les affirmations de la Chine que Covid aurait pu fuir d’un laboratoire américain.

Le prestigieux journal médical a déclaré qu’il était “plausible” que le virus ait pu apparaître aux États-Unis en dévoilant les résultats d’une enquête de deux ans sur les origines de la pandémie mondiale.

Shi Zhengli travaille dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : AP

L’Institut de virologie de Wuhan a été au centre de la tempête des origines du Covid Crédit : AFP

Le personnel de sécurité surveille à l’extérieur du laboratoire lors d’une visite de l’OMS Crédit : Reuters

La Chine a également colporté une théorie du complot selon laquelle Covid a été conçu par les États-Unis et déchaîné comme arme biologique.

Pékin a pointé du doigt une base militaire du Maryland dans le but de détourner l’attention du tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan.

Le laboratoire chinois – une installation de haute sécurité spécialisée dans les coronavirus – a été dans l’œil de la tempête alors que les questions font rage quant à savoir si Covid aurait pu s’échapper de son laboratoire.

La Chine et le laboratoire ont nié toute allégation – mais les preuves d’une fuite de laboratoire se sont accumulées au cours des deux dernières années alors que les scientifiques, les chercheurs et les gouvernements recherchent des réponses.

L’article de The Lancet, publié mercredi, a déclaré qu’il reste “possible” que Covid ait pu émerger soit d’un débordement naturel, soit d’un accident de laboratoire.

Alors que les enquêteurs ont mentionné les laboratoires secrets de Wuhan, ils ont également noté que “des chercheurs indépendants n’ont pas encore enquêté” sur les laboratoires aux États-Unis.

Et ils ont déclaré que les National Institutes of Health – chargés de mener des recherches sur certains des virus les plus meurtriers au monde – ont « résisté à divulguer les détails » de leurs travaux.

En discutant de la possibilité que Covid émerge naturellement d’un animal, The Lancet a affirmé que la créature pourrait être située “en dehors de la Chine”.

Les virologues ont riposté au rapport et ont déclaré qu’ils étaient “choqués de voir à quel point” The Lancet a ignoré les preuves flagrantes concernant les origines du virus.

L’article tant attendu a été critiqué comme l’un des “moments les plus honteux” du prestigieux journal.

Le professeur Jeffrey Sachs, l’auteur du rapport de la Commission Covid-19 du Lancet, était auparavant qualifié de « propagandiste de Xi » à cause de ses commentaires pro-Pékin.

Lors d’une conférence plus tôt cette année, il a déclaré qu’il était “assez convaincu que” Covid “est sorti d’un laboratoire américain de biotechnologie, pas hors de la nature” – une affirmation reprise par le gouvernement chinois.

Les experts ont critiqué le nouveau rapport de The Lancet – décrivant l’idée que les laboratoires américains étaient impliqués comme une “spéculation sauvage”.

La professeure Angela Rasmussen, virologue à l’Organisation des vaccins et des maladies infectieuses au Canada, s’est dite “choquée” par les résultats très attendus de l’enquête de deux ans.

Elle a déclaré au Telegraph : “C’est peut-être l’un des moments les plus honteux du Lancet concernant son rôle d’intendant et de leader dans la communication de découvertes cruciales sur la science et la médecine.”

La professeure a déclaré qu’elle était “assez choquée de voir à quel point” le rapport ignore les preuves clés sur les origines de Covid.

Et le professeur David Robertson, du Centre de recherche sur les virus de l’Université de Glasgow, a ajouté: “C’est vraiment décevant de voir un rapport aussi potentiellement influent contribuer à davantage de désinformation sur un sujet aussi important.”

Il a ajouté: “Il est vrai que nous avons des détails à comprendre du côté des origines naturelles, par exemple les espèces intermédiaires exactes impliquées, mais cela ne signifie pas qu’il y a… une quelconque base à la spéculation sauvage selon laquelle les laboratoires américains étaient impliqués.”

Le professeur Sachs a déclaré que les enquêteurs avaient “largement consulté et rencontré un certain nombre de scientifiques”.

Le rédacteur en chef controversé du Lancet, Richard Horton, a déjà été accusé de diffuser de la propagande chinoise, apparaissant à la télévision chinoise saluant la réponse “extrêmement décisive” de Pékin à la pandémie.

Alors qu’il faisait l’éloge de la Chine, il a décrit la réponse du gouvernement britannique comme “le plus grand échec de la politique scientifique depuis une génération”.

Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé a été qualifiée d'”ignorante” après avoir passé seulement deux heures à l’Institut de virologie de Wuhan avant d’exclure toute fuite de laboratoire.

Une source de l’organisme de santé a déclaré au Sunday Times que l’équipe qui avait fait le voyage “n’avait pas d’expertise” sur les virus.

Ils auraient simplement interrogé les employés et n’ont testé aucun équipement – ​​et une source de l’OMS a admis que la visite n’avait abouti à “presque rien”.

L’organisation a été accusée d’avoir raté sa seule chance d’arrêter la pandémie après avoir retardé un avertissement d’urgence mondial pour protéger l’économie chinoise.

Alors que les origines de Covid restent un mystère, les experts en virologie ont déclaré qu’une fuite de laboratoire de Wuhan est désormais la cause “la plus probable” de la pandémie.

S’exprimant en décembre de l’année dernière, le Dr Alina Chan, une experte en génie génétique, a déclaré qu’elle était “très confiante” que la vérité finira par éclater sur les origines du virus mortel.

Le biologiste moléculaire du MIT et de Harvard pense qu’une fuite du laboratoire de Wuhan est “plus probable qu’improbable” après deux années infructueuses de recherche d’un hôte animal.

Le Dr Chan a déclaré aux députés britanniques: “Je pense que l’origine du laboratoire est plus probable qu’une origine naturelle à ce stade.

“Nous sommes tous d’accord qu’il y a eu un événement critique sur le marché humide qui était un événement de grande propagation – causé par l’homme. Mais il n’y a aucune preuve indiquant une origine animale naturelle du virus sur ce marché.”

Et le Dr Chan a déclaré qu’elle était “très confiante” que la vérité sur Covid finira par émerger dans les années à venir – quand il sera sûr pour les lanceurs d’alerte de se manifester.

“Nous avons vu dans les dissimulations précédentes que cela prend juste du temps, car pour le moment, il n’est pas sûr pour les personnes qui connaissent l’origine de la pandémie de se manifester”, a-t-elle déclaré.

“Cela pourrait être dans cinq ans, cela pourrait être dans 50 ans, mais nous vivons à une époque où il y a tellement de données collectées et stockées qu’elles finiront par sortir.”

Certains scientifiques ont soutenu que Covid avait été génétiquement modifié par des humains – l’un d’entre eux affirmant qu’il était “prêt à l’emploi” pour infecter les humains lorsque le virus est apparu pour la première fois à Wuhan.

Mais la Chine a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’était pas responsable de la pandémie mondiale et a rejeté les accusations de ceux qui disent que le virus a été manipulé par des humains.