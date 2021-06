Fury en tant que nudité masculine frontale est diffusée sur PRIMETIME TV alors que les familles regardent pendant le dîner

La nudité masculine FULL-FRONTAL a fait son chemin à la télévision aux heures de grande écoute alors que les familles regardaient pendant leur dîner.

Mercredi soir, des téléspectateurs abasourdis ont vu le pénis d’un homme lors de l’émission australienne « pré-bassin versant ».

5 Les familles ont été choquées après la diffusion de nudité masculine frontale à la télévision australienne aux heures de grande écoute Crédit : ABC

5 L’animateur de l’émission, Shaun Micallef, a déclaré qu’il était « d’accord » avec les critiques d’une organisation religieuse Crédit : Twitter

L’émission satirique du comédien Shaun Micallef, Mad As Hell, a été diffusée dans son créneau habituel de 20h30 – mais l’épisode d’hier soir présentait un peu plus de peau que la normale.

L’animateur Micallef parlait à l’acteur Francis Greenslade – qui était un expert en diffamation – lorsqu’un homme est apparu sur le plateau complètement nu.

Il a annoncé que les producteurs voulaient « mettre fin au segment maintenant » tandis que le couple discutait des lois sur la diffamation et des règles de censure d’ABC – la version australienne de la BBC – puis flânait brièvement en arrière-plan avant de disparaître par une porte.

Les téléspectateurs ont eu une réaction mitigée, certains le trouvant hilarant et d’autres furieux en raison de la diffusion précoce de l’émission.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Super spectacle ce soir, j’avais vraiment besoin de rire, ouais et de l’homme nu! »

Un autre a écrit : « Vous pensiez que nous devions arriver à 21 heures avant la pleine nudité masculine ?

Et l’un d’eux a dit: « Nudité masculine frontale complète sur #madashell ce soir. Dégoûtant. »

L’organisation chrétienne Family Voice a partagé une déclaration condamnant l’épisode risqué comme « moralement en faillite ».

5 Twitter a éclaté après l’apparition de l’homme nu Crédit : Twitter

5 Une personne a décrit la nudité masculine comme « dégoûtante » Crédit : Twitter

5 Un autre ne pouvait pas croire ce qu’ils venaient de voir Crédit : Twitter

Il disait : « L’émission télévisée Mad as Hell de Shaun Micallef a surpris les téléspectateurs hier soir avec un aperçu de la nudité masculine.

« Malgré le classement de l’épisode en tant que M, avec un avertissement pour le langage grossier et la nudité, cela ne fait rien pour les familles avec des enfants qui regardent l’émission de bonne foi et s’attendent à un niveau de visionnement acceptable pour toutes les mamans et tous les papas. »

Micallef a partagé les commentaires de l’organisation en déclarant: « Franchement, je suis d’accord avec eux. »

D’autres ont répondu à la déclaration en disant: « Pourquoi ai-je la forte impression qu’ils sont simplement contrariés parce que c’était de la nudité masculine? »

Un autre a déclaré: « Nous nous sommes assis en famille, nous attendions à voir des seins. Vous savez, des trucs de famille normaux. Mais à la place, IL Y AVAIT DONG !!! OH L’HUMANITÉ !!! »

Comme l’a souligné Family Voice, il y avait un avertissement avant l’épisode qui disait au public de s’attendre à de la nudité et à un langage grossier.

Et plusieurs fans de la série ont souligné qu’un pénis était déjà apparu lors d’un épisode en 2018, donc la nudité de mercredi n’était pas nouvelle.