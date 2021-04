Share on Twitter

FURY a éclaté à travers l’Argentine après qu’un ancien vainqueur de Big Brother ait simulé être infirmière pour se faire vacciner contre Covid devant des millions de personnes vulnérables.

L’étudiante et mannequin à l’université Antonella Belen Delmonte, 24 ans, a été impliquée dans ce qu’on a appelé le « scandale du vaccin VIP » en Argentine après avoir été piégée avec le vaccin Spoutnik V dans la ville de Merlo le 9 avril.

Elle est accusée d’avoir utilisé de faux documents pour convaincre les médecins qu’elle était infirmière afin qu’elle puisse avoir accès à un vaccin COVID-19 devant des millions de personnes âgées et malades que le gouvernement vise à vacciner en premier.

Le média local Infobae rapporte avoir vu des enregistrements montrant qu’Antonella, qui est une ancienne lauréate de la populaire émission de télé-réalité Big Brother, a été vaccinée au motif qu’elle est une «travailleuse de la santé».

Cependant, il n’y aurait aucune preuve pour montrer que le mannequin avait déjà travaillé dans le secteur de la santé et que son dernier emploi enregistré était en tant que vendeuse.

Actuellement, la province de Buenos Aires n’offre des vaccins qu’aux citoyens de plus de 70 ans, de plus de 60 ans souffrant de problèmes de santé, d’agents de santé et d’enseignants.

Des sources officielles, qui n’ont pas été identifiées, ont déclaré aux médias locaux que la jeune femme avait utilisé de faux documents indiquant qu’elle travaillait dans un centre de santé au nord de Merlo.

La jeune mannequin, qui étudie actuellement à l’Université de La Matanza, compte plus de 15,2 K followers sur Instagram.

Elle n’a pas encore répondu publiquement aux allégations.

L’incident fait suite à plusieurs scandales de «vaccination VIP» en Argentine.





Le propre ministre de la Santé du gouvernement, Gines Gonzalez Garcia, a été accusé d’avoir abusé de sa position de pouvoir pour se faire vacciner, ainsi que ses amis proches.

Garcia a été contraint de démissionner en raison du tollé public qui a suivi le scandale de la vaccination.

