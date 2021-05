Fury en tant que flics de la LNH amende une énorme amende de 250000 $ pour avoir osé dénoncer des attaques brutales contre deux stars russes par un voyou de l’opposition pendant le match

Tom Wilson des Washington Cardinals a frappé Pavel Buchnevich à l’arrière de la tête avant de claquer Artemi Panarin, laissant le joueur clé des Rangers avec une blessure au bas du corps qui le gardera à l’écart pour le reste de la saison.

Wilson, qui a déjà été banni pendant 14 matchs parmi une série choquante de délits disciplinaires, a reçu deux pénalités mineures et une punition pour inconduite de 10 minutes, mais n’aura pas à renoncer à toute autre action après avoir suspendu la minuscule amende.

Dans une déclaration naturellement en colère le lendemain, les Rangers ont accusé le chef de la sécurité des joueurs de la LNH, George Parros, d’un « manquement au devoir » qui l’a fait « inapte à continuer dans son rôle actuel », soulignant le bilan épouvantable de Wilson et décrivant sa dernière indiscrétion comme un « acte de violence horrible ».

Maintenant, la commission de la LNH, Gary Bettman, a infligé l’énorme pénalité à l’équipe après sa défaite 6-3.

« Les commentaires publics de la nature des Rangers qui étaient de nature personnelle et humiliant un dirigeant de la Ligue ne seront pas tolérés, » déclara-t-il.

«Bien que nous ne nous attendions pas à ce que nos clubs soient d’accord avec chaque décision rendue par le Département de la sécurité des joueurs, la mesure dans laquelle les Rangers ont exprimé leur désaccord était inacceptable.

« Il est terriblement injuste de remettre en question le professionnalisme et le dévouement de George Parros à son rôle et au Département de la sécurité des joueurs. »

Les fans ont été presque unanimement dégoûtés par la nouvelle. « Cela scelle le accord « , a écrit un. » Je Je ne suis plus un fan de la LNH. Cette décision est une pure honte pour le sport.

«Je ne regarderai pas officiellement à la télévision et je n’achèterai plus jamais de marchandise. Je vais à la Major League Baseball où ils savent comment protéger leurs joueurs et leurs équipes. «

« Briser les poignets, le cou, le visage des gars avec des jeux sales … amende de 5 000 $, » a souligné un autre.

S’exprimant après que les Rangers aient perdu le match retour 4-2 mercredi, l’attaquant Ryan Strome a déclaré qu’il estimait que la réponse de l’équipe au scandale avait été «appropriée».

« Quand votre joueur vedette est ballotté comme ça … Je suis fier de nos gars, ça en dit long sur nous », dit-il, faisant référence à la blessure de l’ailier Panarin. « Cela a été très difficile. »

S’exprimant plus tôt dans la semaine au sujet de la minuscule amende remise à Wilson, Strome a déclaré: «Je pense que c’est une blague, pour être honnête avec toi.

«Je pense que Tom Wilson est un joueur de hockey très efficace. Mais je pense simplement que cela a franchi la ligne d’arrivée. Buchy essayait de marquer un but et … [was] un joueur sans défense.

«Et Panarin, à mon avis, sans casque – une superstar de notre ligue – c’est une blague.

« Je pense que ça envoie un mauvais message. Je pense que tout le monde est d’accord avec ça. Et je pense juste que la ligue en a raté un ici, beaucoup de temps. »

« Notre meilleur joueur est absent pour le reste de l’année. C’est un incident malheureux qui n’a rien à voir avec le jeu ou le jeu de hockey. C’est un peu là que se trouve le gros problème. »

Le capitaine suppléant Panarin a publié une photo du drapeau des Rangers à ses près de 400000 abonnés sur Instagram.