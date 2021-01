Une femme de 65 ans a été emprisonnée pendant 43 ans et six mois pour avoir insulté la monarchie thaïlandaise.

L’ancien fonctionnaire Anchan Preelert a partagé sur Facebook et YouTube des clips audio contenant des commentaires jugés critiques à l’égard de la monarchie, selon les militants Thai Lawyers for Human Rights.

Le défi ou l’insulte à la monarchie est strictement interdit en Thaïlande et est sévèrement puni.

Anchan a plaidé coupable à 29 chefs d’accusation distincts pour violation de la loi Majeste, son avocate Pawinee Chumsri a déclaré à Reuters.

«C’est la peine de prison la plus élevée jamais vue dans une affaire de lèse-majesté», a-t-elle déclaré.

Elle a été initialement condamnée à 87 ans, ce qui a été réduit de moitié après son plaidoyer de culpabilité.

La Thaïlande a une loi controversée sur la lèse-majesté, communément appelée article 112, qui interdit aux gens de critiquer la monarchie thaïlandaise.

Quiconque «diffame, insulte ou menace le roi, la reine, l’héritier présumé ou le régent» peut être puni de trois à 15 ans de prison par chef d’accusation.

Le roi Rama X exige une vie privée stricte mais est connu comme un « playboy », qui aurait 20 « soldats sexuels », sa propre salle de plaisir, un caniche qu’il a nommé Air Chief Marshal et une maîtresse qu’il avait enfermée en prison.

Il est réputé pour ses demandes scandaleuses et sa vie amoureuse mouvementée, et a trois ex-épouses et sept enfants.

Le cas d’Anchan remonte à six ans, à un moment où le sentiment anti-établissement augmentait après un coup d’État militaire dirigé par Prayuth, commandant de l’armée royale thaïlandaise en 2014.

À la suite du coup d’État controversé, au moins 169 personnes ont été accusées de lèse-majesté selon les avocats thaïlandais pour les droits de l’homme.

Les responsables de la sécurité ont pris d’assaut la maison d’Anchan après qu’elle ait partagé un contenu jugé incendiaire en janvier 2015, et elle a été détenue en prison jusqu’en novembre 2018.

L’affaire a d’abord été entendue par un tribunal militaire, où elle a nié les accusations.

Il a été transféré à un tribunal pénal après les élections générales de 2019, où elle a plaidé coupable dans le but de faire preuve de clémence pour le partage des clips audio.

Anchan a déclaré aux médias locaux: « Je pensais que ce n’était rien. Il y avait tellement de gens qui partageaient ce contenu et l’écoutaient. Le gars (qui a fait le contenu) l’avait fait pendant tant d’années.

« Donc je n’ai pas vraiment réfléchi à cela et j’étais trop confiant et pas assez prudent pour me rendre compte à l’époque que ce n’était pas approprié. »

Les civils peuvent être punis pour avoir aimé et commenté les messages qui insultent la monarchie en vertu de l’article 112 impitoyable.

Le pays a connu une brève interruption de l’application de la loi sur la lèse-majesté en 2018, une décision du Premier ministre Prayuth Chan-ocha due à «la miséricorde de Sa Majesté».

Cependant, il a été rétabli l’année dernière après que des manifestants rebelles aient commencé à critiquer ouvertement la monarchie.

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés pour contester l’immense richesse et le pouvoir de la famille royale, tout en critiquant le roi Maha Vajiralongkorn.

Les militants ont exigé une réforme et ont demandé à l’institution d’être tenue responsable en vertu de la constitution.

Plus de 40 jeunes militants, dont des étudiants d’à peine 16 ans, ont été inculpés en vertu du décret depuis novembre 2020 – mais aucun d’entre eux n’a été traduit en justice.

Des experts d’Amnesty International et de l’ONU ont condamné la condamnation choquante d’Anchan et critiqué la sévère loi le majeste.

La femme de 65 ans avait travaillé comme fonctionnaire pendant 40 ans et avait été arrêtée un an seulement avant de prendre sa retraite.

Cette conviction sans précédent signifie qu’elle perdra sa pension.

Son équipe juridique a déclaré que la condamnation pouvait faire l’objet d’un appel devant deux tribunaux supérieurs.

Elle a été assistée tout au long de l’affaire par le groupe Avocats thaïlandais pour les droits de l’homme, qui prône activement le changement et soutient les manifestants menacés de prison.

Dans un message sur Facebook, le groupe allègue qu’au début de cette année, un individu a été détenu dans un hôpital psychiatrique surveillé par des responsables de l’État après avoir porté une chemise qui disait « J’ai perdu confiance en la monarchie ».

La Thaïlande est actuellement sous le régime du décret d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus.