Fury en tant que député travailliste « hypocrite » David Lammy a parcouru « sans vergogne » plus de 5 000 miles pour parler de l’ENVIRONNEMENT

Un député travailliste TOP a été accusé d’hypocrisie après avoir parcouru plus de 5 000 milles pour parler de l’environnement.

Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, s’est envolé pour le Brésil pour des entretiens avec le gouvernement de gauche du pays.

David Lammy a été accusé d’hypocrisie après avoir parcouru plus de 5 000 milles pour assister à des pourparlers sur l’environnement au Brésil Crédit : Getty

Après avoir rencontré son homologue Mauro Vieira, il a déclaré: « Nous avons discuté de l’approfondissement du commerce entre le Royaume-Uni et le Brésil, du partenariat sur l’éducation et de la collaboration sur l’action climatique et la protection de l’Amazonie. »

Les critiques conservateurs ont accusé le député de Tottenham, M. Lammy, de doubles standards après avoir soutenu l’expansion d’Ulez de Sadiq Khan.

Neil Garratt, chef des conservateurs de Londres, a déclaré: « Alors que les travaillistes de Londres vous culpabilisent pour avoir conduit au travail ou pour rendre visite à la famille, et vous claquent avec une charge de 12,50 £ par jour pour le faire, Lammy long-courrier accumule sans vergogne le miles aériens.

« Il n’arrête jamais de prêcher sur le changement climatique, mais l’hypocrisie d’emmener lui-même des jollies de 5 000 km en Amérique du Sud n’échappe à personne.

« Lammy doit retourner à Londres et expliquer aux électeurs pourquoi c’est une règle pour lui et une autre pour tous les autres. »

Plus tôt cette année, un leader des manifestants pour le climat, Extinction Rebellion, a été dénoncé comme un éco-hypocrite au diesel qui achète de la nourriture importée.

Gail Bradbrook a été photographiée par un membre du public qui l’a vue s’approvisionner en produits Waitrose qui avaient parcouru des milliers de kilomètres aériens.

La maman a ensuite chargé des marchandises en provenance du Chili, du Vietnam, d’Espagne, de Chypre et d’Italie, enveloppées de plastique et de polyéthylène.

Un spectateur a déclaré: «Acheter des fruits transportés par avion à l’autre bout du monde dans des emballages non recyclables, puis rentrer chez eux dans un moteur diesel – quel hypocrite imposant.

« Mais au moins, elle n’a pas été retenue sur le chemin du retour par des idiots qui se sont collés à la route. »

Bradbrook, qui a cofondé Extinction Rebellion, ou XR, en 2016, a été repérée par une autre cliente qui a pris des photos du chariot avec son téléphone.