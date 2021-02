Un POLITIQUE fait face à des réactions violentes après avoir défendu son fils de 33 ans, qui aurait violé une fille de 12 ans en disant « qu’elle avait le corps d’une femme ».

Le conseiller sud-américain a même suggéré qu’il blâmait les parents de la jeune fille, disant qu’ils auraient dû mieux la protéger.

Ivan Roca, membre du parti d’opposition de droite de l’Union démocratique indépendante chilienne, a fait ces commentaires dans le cadre d’une déclaration en défense de son fils Jurgen Roca Aguayo, après avoir été placé en détention provisoire accusé d’avoir violé une fille.

Après que la colère a éclaté en ligne en réponse à sa déclaration, le conseiller de Lota, au Chili, a ajouté que c’était « dommage que ce soit toujours l’homme qui en ait payé le prix ».

Il a ajouté qu’en rendant visite à son fils en prison, il avait formé l’opinion que c’était une « tragédie » qu’il y avait tant de jeunes hommes là-bas pour la même raison.

M. Roca a décidé de s’adresser à Facebook pour s’adresser à tous les parents de jeunes filles, en leur attribuant la responsabilité lorsque des gens comme son fils sont accusés de viol.

Dans le post, qui est maintenant devenu viral, la conseillère affirme que malgré son âge, la fille avait un «corps de femme» et que le parent de jeunes filles «doit mieux contrôler» leurs enfants.

Il semblait suggérer que les jeunes femmes devraient être chaperonnées, affirmant que seuls les parents agissant pour les contrôler soigneusement pourraient éviter la «souffrance familiale».

Le politicien a conclu que les parents qui ne suivent pas ce conseil devraient être condamnés pour leurs propres mauvais choix et considérés comme irresponsables.

L’ex-vice-présidente de l’UDI, Isabel Pla Jarufe, a répondu au message de son ancienne collègue en déclarant: «Il a une responsabilité publique en tant que fonctionnaire et ses déclarations sont inacceptables.

« Il a tenté de faire de son fils de 33 ans une victime dans une affaire où il a violé une fille de 12 ans. »

En réponse à la pression du public et d’autres politiciens, M. Roca a tenté de clarifier ses propos – disant que ses propos avaient été « sortis de leur contexte ».

Il a dit qu’il ne voulait pas dire que les jeunes filles devraient être «contrôlées», il voulait dire qu’elles devraient être «guidées».

Le conseiller a dit Eldesconcierto: « C’est dommage ce qui est arrivé à mon fils, je viens de lui rendre visite en prison et c’était plein de jeunes hommes comme lui, détenus pour être avec des mineurs sans penser aux conséquences au préalable.

« Cela me semble très faux, que le mineur paraisse plus âgé ou non. »

S’adressant au média, M. Roca a continué d’interroger les parents de jeunes filles qu’il jugeait responsables d’avoir laissé leurs filles rencontrer des hommes plus âgés et « se comporter de manière irresponsable ».

Il a ajouté que « c’est seulement l’homme qui paie le prix du crime car c’est lui qui va en prison ».

Le fils d’Ivan Roca, âgé de 33 ans, est toujours en détention dans l’attente de son procès.

Un délai de cinq mois a été fixé pour l’achèvement de l’enquête.