Fury en tant que capitaine fuit son propre avion et abandonne ses passagers après qu’un incendie se soit déclaré à bord

UN CAPITAINE s’est enfui seul de son avion après une explosion avant le décollage et a abandonné ses passagers et son équipage.

Les Britanniques disent que le pilote a fait un “Costa Concordia complet” en s’échappant D’ABORD de l’avion en flammes sans s’arrêter pour aider quelqu’un d’autre après un “coup tout-puissant” à l’arrière.

Les Britanniques étaient coincés dans un avion en feu alors que leur capitaine s’enfuyait

Un vacancier a déclaré que le capitaine avait fait un «Costa Concordia complet» – faisant référence au capitaine du navire de croisière italien qui avait abandonné le navire alors qu’il coulait

Le chaos a éclaté sur le vol alors qu’il se préparait à décoller de Barcelone lorsqu’une odeur de brûlé et de la fumée ont commencé à remplir la cabine du vol Vueling de la compagnie aérienne espagnole à bas prix.

Alors que les stewards paniqués couraient dans l’allée, les familles ont regardé avec choc le pilote sortir du cockpit, ouvrir la porte latérale et sortir de l’avion sans s’arrêter.

Gobsmacked Andrew Benion, 50 ans, qui faisait partie des centaines de Britanniques sur le vol vers Birmingham, a déclaré: «C’était complètement choquant.

“Presque tout le monde dans l’avion est britannique et tout le monde s’est attaché.

“Soudain, il y a eu un énorme bruit et une odeur de fumée brûlante provenant de l’arrière de l’avion.

“Toutes les lumières se sont éteintes et les lumières de secours se sont allumées – c’était terrifiant.

“La prochaine chose que les stewards commencent à faire fondre, courant dans l’allée – d’abord, disant à tout le monde de garder sa ceinture, puis de dire à tout le monde de retirer sa ceinture.

« L’un d’eux a couru dans le cockpit pour prévenir le capitaine. Puis, dès qu’une hôtesse de l’air a ouvert la porte d’entrée, le capitaine a couru tout de suite. Il était juste parti. Il était le premier à descendre de l’avion.

« Il a fait un Costa Concordia complet.

« Vous n’avez jamais rien vu de tel. Si nous n’avions pas tous eu si peur, cela aurait été une comédie complète.

“Sa porte s’est ouverte puis la porte latérale s’est ouverte et bang – il était juste parti.

“Puis tout son équipage s’est enfui après lui et nous a tous GAUCHES.

“Il ne restait qu’une seule hôtesse de l’air dans l’avion et on pouvait voir la peur sur son visage.

«Elle a commencé à crier pour que tout le monde descende.

“L’Espagnol à côté de nous a traduit et a dit : ‘L’avion est en feu’.

“Nous ne pouvions pas croire que le capitaine nous ait laissés comme ça – il courait vers la sécurité et nous étions tous assis là comme des lemmings.”

L’ingénieur pipelinier Andrew, de Telford, Shropshire, rentrait chez lui après une croisière méditerranéenne de 4 000 £ pour célébrer son 50e avec sa femme Clare, 46 ans, jeudi.

Après être partis de Rome, le couple a accosté à Barcelone et prenait le vol Vueling VY8754 appartenant à BA à destination de Birmingham après l’annulation de leurs vols BA d’origine.

Andrew a déclaré: “De toute évidence, nous étions totalement paniqués. Nous descendions de l’avion et tous les camions de pompiers et les ambulances arrivaient.

“Ils nous ont emmenés dans une zone de réception vitrée et toutes les portes étaient verrouillées – puis nous avons été encerclés par la police.

« Ils agissaient comme s’il y avait un attentat terroriste.

« Nous pouvions les voir pulvériser l’arrière de l’avion mais tout le personnel a refusé de nous parler.

“Ils nous ont laissés là-dedans pendant une heure, puis nous ont emmenés dans un autre avion et nous y ont laissés pendant 90 minutes de plus pendant qu’il faisait le plein.

“Un autre capitaine est alors arrivé dans l’avion et s’est excusé mais a refusé d’entrer dans les détails.

“Il a juste dit:” Nous nous excusons pour la gêne occasionnée – nous allons vous ramener à Birmingham dès que possible “.

“Nous avons finalement décollé, mais évidemment l’atmosphère dans l’avion était terriblement mauvaise – pas de rafraîchissements de boissons ou quoi que ce soit.

“Et bien sûr, personne ne voulait être dans cet avion – nous étions tous terrifiés.

“Cela vous fait penser que si cela s’était produit au moment du décollage, cela aurait pu être catastrophique.”

Le Sun a contacté Vueling pour un commentaire.

Quelque 32 personnes sont mortes sur le Costa Concordia – autrefois connu sous le nom de bateau de croisière “insubmersible” – lorsqu’il a heurté des rochers sur la côte ouest de l’Italie le vendredi 13 janvier 2012.

Le capitaine Francesco Schettino a d’abord refusé l’aide et environ 20 minutes plus tard, le navire – haut de 17 étages – a commencé à gîter, voyant 4 000 passagers sauter dans les eaux froides et sombres au lieu d’embarquer dans des canots de sauvetage.

Schettino a été surnommé “Captain Coward” par la presse après avoir fui le navire dans un canot de sauvetage peu de temps après qu’il a commencé à couler, laissant son équipage s’occuper de l’évacuation des passagers.

Il purge actuellement une peine de 16 ans dans une prison italienne pour son rôle dans l’incident.