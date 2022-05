Fury, éloge du rapport Roe

Un projet d’avis de la Cour suprême qui renverserait un demi-siècle de droits à l’avortement a choqué les législateurs, aiguisé les divisions politiques et suscité des appels à l’action après sa fuite du jour au lendemain.

Le brouillon publié par Politico indique que le tribunal de tendance conservatrice est sur le point de rejeter le précédent établi par Roe v. Wade et Planned Parenthood v. Casey, deux décisions qui ont consacré la protection de l’avortement en Amérique pendant des décennies.

La fuite sans précédent a déclenché une vague d’horreur et de fureur de la part des défenseurs du droit à l’avortement et des dirigeants politiques partageant les mêmes idées à Washington, dont la plupart sont démocrates. Beaucoup d’entre eux ont appelé le Congrès, tenu par de faibles majorités démocrates à la Chambre et au Sénat, à passer immédiatement à la codification des droits à l’avortement par voie législative.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré mardi matin qu’il avait l’intention de tenir un vote pour inscrire les protections de Roe dans la loi.

Ce n’est “pas un exercice abstrait. C’est aussi urgent et réel que possible”, a déclaré Schumer au Sénat. “Les élections de novembre auront des conséquences, car les droits de 100 millions de femmes sont sur le bulletin de vote”, a-t-il ajouté.

L’indignation des républicains, quant à elle, s’est concentrée sur la fuite elle-même. Ils ont déploré les dommages qu’une telle action pourrait infliger à l’intégrité de la Haute Cour, et beaucoup ont réclamé une enquête complète pour savoir qui était derrière.

Les législateurs du GOP qui ont fait des commentaires ont loué le projet pour avoir mis les décisions sur l’avortement entre les mains des États au lieu du gouvernement fédéral.

Voici quelques-unes des réactions d’éminents politiciens et groupes d’intérêt :

Président Joe Biden

“Je crois que le droit de la femme de choisir est fondamental, Chevreuil est la loi du pays depuis près de cinquante ans, et l’équité fondamentale et la stabilité de notre loi exigent qu’elle ne soit pas renversée.

“[…] si la Cour annule Chevreuil, il incombera aux élus de notre nation à tous les niveaux de gouvernement de protéger le droit de la femme de choisir. Et il incombera aux électeurs d’élire des responsables pro-choix en novembre. Au niveau fédéral, nous aurons besoin de plus de sénateurs pro-choix et d’une majorité pro-choix à la Chambre pour adopter une loi qui codifie Chevreuil, que je m’efforcerai de faire passer et de signer dans la loi.”

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y.

“Si le rapport est exact, la Cour suprême est sur le point d’infliger la plus grande restriction de droits au cours des cinquante dernières années – non seulement aux femmes mais à tous les Américains.

“Les votes rapportés par les juges nommés par les républicains pour annuler Roe v. Wade seraient considérés comme une abomination, l’une des décisions les pires et les plus dommageables de l’histoire moderne.

“Plusieurs de ces juges conservateurs, qui ne sont en aucun cas responsables devant le peuple américain, ont menti au Sénat américain, déchiré la Constitution et souillé à la fois le précédent et la réputation de la Cour suprême – tout cela aux dépens de dizaines de millions de femmes qui pourraient bientôt être privés de leur autonomie corporelle et des droits constitutionnels sur lesquels ils s’appuient depuis un demi-siècle.”

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky.

“La brèche stupéfiante d’hier soir était une attaque contre l’indépendance de la Cour suprême. Selon toutes les indications, il s’agissait d’une nouvelle escalade dans la campagne en cours de la gauche radicale pour intimider et intimider les juges fédéraux et substituer la règle de la foule à la règle de droit.

“Les déclarations honteuses du président Biden, de la présidente Pelosi et du chef Schumer refusent de défendre l’indépendance judiciaire et l’État de droit et jouent plutôt dans ce spectacle toxique. Les vrais dirigeants devraient défendre l’indépendance de la Cour sans condition.

“Cette action anarchique devrait faire l’objet d’une enquête et être punie aussi complètement que possible. Le juge en chef doit aller au fond des choses et le ministère de la Justice doit engager des poursuites pénales, le cas échéant.

“Les neuf juges devraient ignorer le bruit de la mauvaise foi et se sentir totalement libres de faire leur travail, en suivant les faits et la loi où ils mènent.”

La sénatrice Susan Collins, R-Maine, qui a exprimé son soutien au droit à l’avortement et a voté pour confirmer les juges conservateurs Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh. Son vote décisif pour Kavanaugh est intervenu après qu’elle a déclaré qu’il lui avait assuré qu’il considérait Roe comme une “loi établie”.

“Si ce projet d’avis divulgué est la décision finale et que ce rapport est exact, il serait totalement incompatible avec ce que le juge Gorsuch et le juge Kavanaugh ont dit lors de leurs audiences et lors de nos réunions dans mon bureau. Évidemment, nous ne connaîtrons pas la décision de chaque juge. et le raisonnement jusqu’à ce que la Cour suprême annonce officiellement son avis dans cette affaire.”

Le sénateur Rick Scott, R-Fla., président du Comité sénatorial national républicain

“Le processus de délibération confidentiel de la Cour suprême est sacré et le protège de l’ingérence politique. Cette violation montre que les démocrates radicaux travaillent encore plus dur pour intimider et saper la Cour. Cela a toujours été leur plan. Les juges ne peuvent pas être influencés par cette attaque.”

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt.

“Le Congrès doit adopter une législation qui codifie Roe v. Wade comme la loi du pays dans ce pays MAINTENANT. Et s’il n’y a pas 60 votes au Sénat pour le faire, et il n’y en a pas, nous devons mettre fin à l’obstruction systématique pour l’adopter. avec 50 voix.”

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass.

“Une Cour suprême extrémiste est sur le point d’annuler #RoeVWade et d’imposer ses opinions d’extrême droite impopulaires à tout le pays. Il est temps que les millions de personnes qui soutiennent la Constitution et le droit à l’avortement se lèvent et fassent entendre leur voix. Nous ne sommes pas y retourner – jamais.”

La sénatrice Patty Murray, D-Wash.

“Après avoir sonné ces alarmes, depuis des années maintenant : il est temps de briser la vitre. Il est temps que chaque personne – dans chaque État – réalise que cela vous affecte, vos choix, vos droits. Cela n’arrive pas à quelqu’un d’autre, dans certains autre état – cela se passe partout, et le plus haut tribunal du pays se prépare à vous retirer vos droits en ce moment même. Nous devons riposter avec tout ce que nous avons en ce moment. Le droit à l’avortement est en jeu, et Je ne cesserai jamais de me battre pour le protéger.”

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark.

« La Cour suprême et le DOJ doivent aller au fond de cette fuite immédiatement en utilisant tous les outils d’enquête nécessaires. la vie.”

Rép. Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y.

“Comme nous l’avons prévenu, SCOTUS ne vient pas seulement pour l’avortement – ils viennent pour le droit à la vie privée sur lequel repose Roe, qui comprend le mariage gay + les droits civils. [Democratic Sen. Joe] Manchin empêche le Congrès de codifier Roe. House a apparemment oublié Clarence Thomas. Ces 2 points doivent changer”

Sénateur Mitt Romney, R-Utah

“Si le projet d’avis divulgué reflète le résultat final, c’est une décision que je soutiens. Le caractère sacré de la vie humaine est un principe américain fondamental. Les lois concernant l’avortement seraient désormais rendues au peuple et à ses représentants élus.

“La violation du processus délibératif de la Cour, cependant, est un affront épouvantable contre une institution critique et devrait faire l’objet d’une enquête approfondie et les responsables devraient être punis.”

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo.

“Je dirai que si c’est l’opinion de la Cour, c’est une sacrée opinion. Des recherches volumineuses, des arguments serrés et une force morale”

Anthony Romero, directeur exécutif de l’Union américaine des libertés civiles

“Si la Cour suprême émet effectivement un avis majoritaire dans le sens du projet divulgué rédigé par Justice [Samuel] Alito, le changement dans les plaques tectoniques du droit à l’avortement sera aussi important que n’importe quel avis que la Cour ait jamais émis […] La violation du protocole à la Cour est dérisoire par rapport à la violation des libertés constitutionnelles que la Cour est chargée de faire respecter.”

Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony List, qui soutient les candidats anti-avortement

“Si le projet d’avis rendu public ce soir est l’avis définitif de la cour, nous applaudissons de tout cœur la décision. Le peuple américain a le droit d’agir par l’intermédiaire de ses élus pour débattre et promulguer des lois qui protègent les enfants à naître et honorent les femmes.

“Si Chevreuil est en effet renversé, notre travail consistera à établir un consensus pour les protections les plus solides possibles pour les enfants à naître et les femmes dans chaque législature. »

L’ancien président Barack et l’ancienne première dame Michelle Obama

“Aujourd’hui, des millions d’Américains se sont réveillés en craignant que leurs libertés essentielles en vertu de la Constitution ne soient menacées.

“Si la Cour suprême décide finalement d’annuler l’affaire historique de Roe contre Wade, non seulement cela renversera près de 50 ans de précédent, mais cela reléguera la décision la plus personnelle que quelqu’un puisse prendre aux caprices des politiciens et des idéologues.”

Hillary Clinton, ancienne candidate démocrate à la présidentielle

“Cette décision est une attaque directe contre la dignité, les droits et la vie des femmes, sans parler de décennies de loi bien établie. Elle tuera et subjuguera les femmes alors même qu’une grande majorité d’Américains pensent que l’avortement devrait être légal. Quelle honte totale. “