Fury a été au gymnase emblématique Top Rank avec l’acolyte de Ruiz et le cutman légendaire Jorge Capetillo, qu’il a aidé financièrement après que l’homme qui était dans son coin pour son combat contre Otto Wallin soit tombé dans des moments difficiles à la suite de la pandémie.

Il y a eu des scènes touchantes alors que le fils du Mexicain faisait de l’ombre aux côtés de Fury, imitant chaque mouvement du roi WBC alors que le poids lourd britannique avait l’air aussi net sur les coussinets que sa tenue l’a prouvé dans une interview ultérieure.

« Si je ne sais rien d’ici mardi, je vais juste passer à autre chose parce que ça fait longtemps que je suis en train de se faire », a-t-il déclaré à Behind the Gloves, discutant des dernières nouvelles de son méga-combat avec son compatriote et multiple champion Anthony Joshua.

Regardez qui est aux États-Unis pour travailler … 👑 @Tyson_Fury 👀 pic.twitter.com/lLL1oC9cug – Boxe de premier rang (@trboxing) 12 avril 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jorge Capetillo (@ jorgecapetillo02)

« C’était en juin quand j’ai fait cette vidéo où j’ai dit: ‘Oh, j’ai accepté des conditions pour combattre Joshua – nous avons tous les deux convenu de nous battre mais je dois d’abord combattre Wilder.' »

« C’était il y a presque un an donc ça faisait longtemps mais maintenant nous avons enfin les offres sur la table et nous allons les passer en revue et prendre la meilleure. »

Fury avait précédemment affirmé dans une vidéo aux fans qu’il évaluerait les options dimanche, nommant la Russie, l’Ouzbékistan et le Royaume-Uni parmi plusieurs pays impliqués.

Tyson Fury s’est présenté au @TRBoxing gym à Vegas et était prêt à se mettre au travail 🥊 (via Jorge Capetillo, La_Amenza01) pic.twitter.com/US6i5pV8px – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 12 avril 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Michelle Joy Phelps (@michellejoyphelps)

« Je pense que cela se produira à 100 millions de pour cent et je pense que nous saurons dans les prochains jours quoi, où et quand, » Fury continua.

« Je suis assez confiant que ce combat va se faire dans les prochains jours car d’après ce que j’ai entendu, il y a de gros joueurs impliqués et il y a de grosses offres venant de gens très riches et de pays très riches, donc je suis sûr qu’ils vont être de bonnes offres.

« L’Arabie est impliqué, je vais le dire. Mais il y a aussi des chevaux noirs impliqués qui, à mon avis, ne seraient pas intéressés. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Tyson Fury (@ gypsyking101)

« Ils ont offert de l’argent sérieux, donc nous avons des joueurs majeurs. Je suis très excité d’avoir enfin ce combat et d’y arriver. »

Un Fury apparemment insouciant a également été capturé dans sa suite d’hôtel se balançant sur AC / DC, jouant de la guitare aérienne tout en rebondissant sur une chaise au profit de son compte Instagram de plus de quatre millions de personnes.

«La vie est pour vivre – profitez-en» déclara-t-il, avant de prétendre être « béni par Dieu » en dansant sur le smash de 1980 de la tenue australienne, «You Shook Me All Night Long».