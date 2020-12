Les Britanniques ont été rendus furieux par le projet de Boris Johnson d’annuler Noël pour des millions de personnes à Londres et dans le sud-est avec un préavis de quelques jours.

Le Premier ministre a convoqué une conférence de presse d’urgence cet après-midi après avoir tenu des pourparlers de crise avec le Cabinet – avec des signes que des pans des comtés d’origine, y compris Londres, seront déplacés vers un nouveau « niveau 4 ».

Cette fourchette inclura potentiellement la fermeture de magasins non essentiels et des restrictions de voyage, y compris la commande de « rester à la maison » pour le jour de Noël lui-même, même si M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine pour que des « bulles » festives de cinq jours se déroulent.

L’extraordinaire demi-tour a provoqué l’indignation des familles qui ont déjà planifié, réservé des voyages et acheté de la nourriture pour les réunions, et beaucoup se sont tournées vers les réseaux sociaux pour exprimer leur fureur.

Un tweeter provocant a déclaré: « J’ai déjà fait des plans et dépensé de l’argent pour rendre visite à la famille, je ne vais pas rester seul à la maison pour Noël avec un préavis de 4 jours. »

Un autre a ajouté: « Si vous nous enfermez partout pendant Noël – c’est-à-dire des familles qui ont dépensé des centaines de livres pour se préparer à voir leurs proches – alors vous avez prouvé à quel point vous et votre cabinet êtes un chef totalement incompétent. Honte à toi.’

Un troisième a déclaré: «Étrangement juste à temps pour que tout le monde ait dépensé des cadeaux pour ses commandes de bulles, de nourriture et d’alcool.

Un autre a déclaré: « Après la perte d’emploi, le déménagement international d’urgence, la maladie, la panne et tout le reste, j’avais désespérément besoin de quelque chose à espérer. La lune de miel a fait l’affaire, mais a été annulée trois fois. Noël était la prochaine meilleure chose. J’ai passé des semaines à travailler sur les menus, les précautions.

Les spéculations montaient déjà que l’Angleterre devra suivre le Pays de Galles et l’Irlande du Nord en annonçant une répression draconienne après Noël.

Le gouvernement gallois a rompu les rangs avec le reste du Royaume-Uni en réduisant les bulles de Noël, en vigueur du 23 au 27 décembre, de trois à deux ménages. On pense que les bulles seront toujours autorisées aux niveaux 1 à 3 en Angleterre.

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, a confirmé cet après-midi que la nouvelle variante est plus contagieuse que les souches précédentes.

Il a déclaré: « Comme annoncé lundi, le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante de Covid-19 grâce à la surveillance génomique de Public Health England.

« En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le Sud-Est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG) considère désormais que la nouvelle souche peut se propager plus rapidement.

«Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension.

«Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer.

«Compte tenu de ce dernier développement, il est maintenant plus vital que jamais que le public continue à agir dans sa zone pour réduire la transmission.