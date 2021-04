GOV Cuomo a déclenché la fureur après que New York a créé un fonds de secours Covid de 2,1 milliards de dollars pour verser 15 600 dollars de paiements de relance aux immigrants illégaux.

Le programme de 2,2 milliards de dollars pour les «travailleurs exclus» fournira des paiements à des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas éligibles à une autre aide gouvernementale par le biais d’un paiement unique.

Les législateurs de Cuomo et de New York ont ​​conclu un accord sur un budget d’État de 212 milliards de dollars Crédit: AFP

La décision de New York de payer les résidents sans papiers a déclenché la fureur

Les législateurs de Cuomo et de New York ont ​​conclu l’accord mardi dans le cadre d’un budget de l’État de 212 milliards de dollars, mais la décision des travailleurs exclus a été fortement critiquée en ligne.

« Ma famille est ici depuis les années 1620 et je reçois 3 200 $. Un pays de plaisanterie absolu. J’ai hâte que l’Amérique devienne une dictature pour ne plus avoir à supporter ça », a écrit un utilisateur furieux de Twitter.

Un autre a écrit: « Désolé, c’est tout simplement faux. Mes deux parents ont travaillé 16 heures en tant qu’infirmières au plus fort de la pandémie, souvent au point de faillir s’effondrer.

« Ils ont enterré des amis et des collègues qui ont travaillé tout aussi dur. Ces 2 milliards de dollars devraient leur être attribués ou des magasins qui ont dû fermer », a-t-il ajouté.

Cependant, d’autres ont souligné que les personnes sans papiers «ont traversé la pandémie comme tout le monde» et que beaucoup ont aussi un besoin urgent d’aide financière.

Les 15 600 $ qu’ils recevraient équivaudront à 300 $ par semaine pour la dernière année.

Afin de recevoir l’argent, les migrants doivent vérifier qu’ils étaient des résidents de l’État l’année dernière qui n’étaient pas admissibles aux allocations de chômage fédérales et qu’ils avaient perdu des revenus en raison de la pandémie.

Une somme inférieure de 3 200 $ sera également disponible pour ceux qui peuvent prouver au moins leur résidence et leur identité.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a défendu la mesure des «travailleurs exclus» lors d’une conférence de presse jeudi.

« Je sais que les gens qui en bénéficient sont les New-Yorkais », a-t-il déclaré.

« Un demi-million de nos compatriotes new-yorkais sont sans papiers. Ils font partie de notre ville. Ils font partie de la vie de notre ville. »

« Ils ont souffert sans beaucoup d’aide que d’autres personnes ont reçue », a-t-il ajouté plus tard. « Cela fait partie de la façon dont nous récupérons ensemble, donc je pense que c’était la bonne chose à faire. »

La semaine dernière, des manifestants se sont rassemblés devant le bureau de Cuomo portant des casques, des casseroles, des poêles, des balais et plus encore – symbolisant leur travail – et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Notre travail a sauvé des vies».

D’autres ont entamé une grève de la faim pour protester contre le fait que les immigrants sans papiers soient exclus des secours de Covid pendant plus d’un an.

Le nouveau fonds de New York éclipse un programme de secours similaire déjà mis en place en Californie.

Les responsables ont mis en place un programme d’aide en espèces de 75 millions de dollars l’année dernière.

Il a accordé aux immigrants sans papiers un paiement unique de 500 $ sur la base du premier arrivé, premier servi.