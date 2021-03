Les deux filles, âgées de 13 et 15 ans, ont été arrêtées et accusées de meurtre et de détournement de voiture à main armée. La victime, décédée lors de la tentative de détournement de voiture, a été identifiée comme étant Mohammad Anwar, 66 ans, un immigrant du Pakistan, qui travaillait comme livreur d’Uber Eats. Sa famille a lancé une page de collecte de fonds à son nom, qui dit qu’il était un fournisseur familial assidu, «Un mari, un père, un grand-père, un oncle et un ami bien-aimés qui ont toujours fourni un sourire quand vous en aviez besoin.»

