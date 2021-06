DEUX artistes égyptiennes de TikTok ont ​​été condamnées à 16 ans de prison au total pour avoir encouragé des femmes à utiliser la plate-forme de médias sociaux pour gagner de l’argent.

Haneen Hossam, 20 ans, et Mowada al-Adham, 23 ans, ont été reconnus coupables de « traite des êtres humains » et condamnés à 9 100 £ d’amende chacun par un juge du Caire dimanche.

Haneen Hossam, 20 ans, a été inculpée d’« incitation à la débauche » par un tribunal du Caire Crédit : Newsflash/@hanenhosaamofficiall

Mowada al-Adham, 23 ans, a été condamné à six ans de prison Crédit : TikTok

Mowada a régulièrement partagé des vidéos de ses chansons de danse et de synchronisation labiale Crédit : AFP

Mowada, qui compte plus de 3 millions de followers, a été condamné à six ans de prison tandis que la co-influenceuse Haneen en a reçu dix après s’être cachée.

Tous deux ont été accusés d' »utiliser des filles dans des actes contraires aux principes et aux valeurs de la société égyptienne dans le but d’en tirer des avantages matériels » en les encourageant à partager du contenu sur TikTok pour gagner leur vie.

Les autres chefs d’accusation portés contre le couple incluent « corruption des valeurs familiales », « incitation à la débauche » et « encouragement de jeunes femmes à pratiquer des relations sexuelles », a déclaré l’avocat de Mowada, Saber Sokkar.

Les deux stars des réseaux sociaux ont été arrêtées l’année dernière et condamnées à deux ans de prison pour « atteinte aux valeurs de la société » dans des vidéos publiées sur leurs comptes TikTok.

Dans une vidéo, Hassan dit à ses 1,3 million d’abonnés qu’ils pourraient travailler pour elle et gagner de l’argent.

En janvier, une cour d’appel a acquitté le duo, lançant un débat chargé sur les valeurs profondément religieuses du pays.

Les emprisonnements font partie d’une tendance inquiétante en Égypte à supprimer les contenus provocateurs des réseaux sociaux qui sont considérés comme contredisant la morale musulmane traditionnelle.

Plusieurs danseuses du ventre et chanteuses pop ont été visées ces dernières années.

Des groupes de défense des droits humains affirment que les libertés sont restreintes sous le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a pris le pouvoir dans l’armée en 2014.

Haneen avait déjà été condamnée à deux ans de prison pour « violation des valeurs et principes familiaux Crédit : Flash info

Mawada comptait plus de 3 millions de followers sur TikTok Crédit : Flash info

La star de TikTok s’est cachée Crédit : reportez-vous à la légende

L’influenceur égyptien a mis en ligne des vidéos montrant à d’autres comment gagner leur vie en utilisant des applications de médias sociaux Crédit : Newsflash/@haneenhossam_

Les femmes peuvent faire appel de leurs décisions.

Haneen aurait offert aux femmes de plus de 18 ans la possibilité de travailler à domicile et de gagner entre 2 025 et 2 430 £ pour avoir réalisé des vidéos en direct et parlé à des inconnus.

Elle a ajouté: « Vous pourrez nouer des amitiés avec des gens d’une manière respectable. »

Le mannequin a même été menacée d’expulsion de l’université du Caire où elle étudiait un diplôme en archéologie.

Avant son arrestation, Haneen a publié une vidéo défendant son poste et a rejeté les allégations selon lesquelles elle appelait à la « débauche ».

L’influenceur a ajouté : « Il y a des acteurs célèbres qui utilisent TikTok. Cela signifie-t-il qu’ils travaillent dans la prostitution ? »

La féministe égyptienne Ghadeer Ahmed était l’une des rares personnalités à défendre Haneen et a affirmé qu’elle avait été la cible de nombreuses campagnes d’intimidation de la part des autorités.

Elle a déclaré: « Cette vidéo est devenue virale et certains animateurs de télévision et YouTubers ont commencé à l’insulter, disant qu’elle voulait embaucher de jeunes femmes égyptiennes comme » travailleuses du sexe numériques « , ce qui est illégal et va à l’encontre de la soi-disant moralité publique. »

Ahmed a déclaré que la vlogueuse n’était pas la première femme à être arrêtée en Égypte pour « violation des bonnes mœurs » et a déclaré que l’arrestation de stars de vidéoclips en Égypte est devenue un phénomène courant.

Mowada partageait régulièrement des vidéos de sa synchronisation labiale et de sa danse tandis que Haneen téléchargeait des clips montrant aux autres comment ils pouvaient utiliser des applications pour gagner de l’argent.