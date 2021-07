Fury alors que Pingdemic laisse des millions de personnes isolées le «Jour de la liberté» et les rebelles conservateurs critiquent le «verrouillage furtif»

Les BRITS sont confrontés à un nouveau « verrouillage furtif » alors que le Pingdemic condamne des millions de personnes à l’auto-isolement malgré l’assouplissement des restrictions Covid restantes aujourd’hui.

Des députés conservateurs furieux ont averti Boris Johnson que sa Journée de la liberté tant attendue risquait de se transformer en un pétard humide en raison du grand nombre de personnes forcées de se mettre en quarantaine.

Boris Johnson a été averti que la Grande-Bretagne était en proie à une pingdémie Crédit : Getty

Ils ont surnommé le nouveau « FINO » normal – Freedom in Name Only – et soutiennent que de nombreuses familles sont maintenant dans une situation pire qu’avant la levée des restrictions.

Un sceptique du verrouillage de haut niveau a averti le Premier ministre que la base tiendrait les pieds sur le feu pour s’assurer qu’il respecte sa promesse de retour à la normale.

Le président du Covid Research Group, Mark Harper, a déclaré: « J’avais espéré que nous serions en quelque sorte capables de faire « le travail », nous pouvons tous nous concentrer sur d’autres choses.

« Cependant, je crains que ce ne soit pas le cas. Nous devrons surveiller cela. »

Le vétéran d’arrière-ban John Redwood a ajouté: « Le gouvernement utilisera-t-il la journée de la liberté pour adapter ses directives d’auto-isolement à quelque chose de plus sensé et de moins dommageable pour l’économie? »

Cela survient après que des ministres inquiets aient fait une note pessimiste, car presque toutes les restrictions restantes sont supprimées en Angleterre aujourd’hui au milieu de l’augmentation des cas.

Boris a exhorté les gens à « s’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez prudent » même si les mesures de distanciation sociale sont abandonnées.

Il a déclaré: « Passez à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect nécessaires pour les autres et les risques que la maladie continue de présenter. »

Et le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a félicité les entreprises de transport, les maires locaux et les supermarchés qui ordonnent aux gens de continuer à porter des masques.

Il a déclaré: « Nous devons être prudents, nous devons rester vigilants, nos contrôles aux frontières restent en place.

« Notre attente et notre recommandation sont que les gens continuent de porter des masques et assument leurs responsabilités personnelles et corporatives.

Des millions de personnes sont obligées de s’isoler Crédit : Getty

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a exhorté les gens à continuer à porter des masques Crédit : 3

Mais il a déclaré « Je suis convaincu que nous faisons la bonne chose » en levant les restrictions malgré les exhortations de nombreux scientifiques à ne pas aller de l’avant.

Il a ajouté: « Il est juste que nous quittions maintenant le gouvernement par diktat parce que nous voulons reprendre nos vies, revenir à la normalité. »

Le Premier ministre subit également des pressions pour proposer l’exemption pour les Britanniques à double piqûre de l’auto-isolement.

Actuellement, tout le monde, à l’exception du NHS et du personnel soignant, devra attendre le 16 août avant que l’exigence ne soit abandonnée.

Mais les chefs d’entreprise ont averti que le système paralyse l’économie et que l’on craint même des pénuries alimentaires car de nombreux conducteurs sont interrogés.

Un ministre du Cabinet fulminait : « Ce ‘pingmageddon’ devient ridicule. Nous devons sortir de ce gâchis et revenir à la normalité. »

Mike Cherry de la Fédération des petites entreprises a ajouté : « Le gouvernement devrait revoir de toute urgence le délai de modification des règles d’auto-isolement pour les personnes entièrement vaccinées jusqu’au 16 août.

« Cela pourrait étendre le programme pilote dont bénéficient actuellement les ministres à ceux qui sont en première ligne de l’économie. »

Le numéro 10 a déclaré que c’était le meilleur moment pour lever les trottoirs, car les vacances scolaires et le beau temps devraient aider à supprimer le nombre de cas.

Mais les responsables ont concédé en privé que des millions de Britanniques attraperont Covid au cours des prochaines semaines.

Et un ministre a déclaré à Politico: « Je ne peux tout simplement pas échapper au sentiment que tout cela est sur le point de mal tourner. »

M. Zahawi s’est dit « confiant » que le programme de vaccination signifie que nous n’aurons pas à retourner en confinement cet automne.

Le professeur Neil Ferguson a averti que contenir la pandémie à 100 000 cas et 1 000 hospitalisations par jour cet été serait désormais un « succès ».