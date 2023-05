Fury alors que maman est emprisonnée pour avoir étranglé son violeur à mort avec un t-shirt après avoir emmené la bête sans-abri chez elle

Une FEMME qui a tenté d’aider un sans-abri et a été violée par lui a été emprisonnée pour avoir tué son agresseur en état de légitime défense.

Maman Roxana Santiago, 21 ans, a été condamnée à six ans et deux mois de prison et sa peine a déclenché des protestations à travers le Mexique.

Roxana a déclaré après la condamnation: « Je me sens triste, déçue de la justice. Si je ne m’étais pas défendue, je serais morte. »

Nezahualcoyotl, la municipalité où elle a été agressée en mai 2021, se classe deuxième pour les fémicides et est l’un des endroits les plus dangereux pour une femme au Mexique.

Nos Queremos Vivas (Nous voulons rester en vie), une organisation mexicaine qui milite contre la violence masculine, a critiqué la décision.

Ils ont dit : « Aucune femme ne devrait être emprisonnée pour avoir défendu des vies que l’État ne protège pas.

Roxana a déménagé à Neza pour vendre des pommes de terre dans la rue afin de subvenir aux besoins de son fils de quatre ans.

Elle a rencontré le violeur une nuit en rentrant chez elle, et il a demandé s’il pouvait rester chez elle car il ne pouvait pas atteindre le sien, qui était trop loin – le rendant « sans abri » – et elle a accepté.

Horrible, elle a été agressée sexuellement à l’intérieur de sa maison par le jeune sans nom hommequi l’a battue quand elle a essayé de résister.

Roxana a riposté en frappant l’homme au visage, lui faisant saigner du nez.

Puis, alors qu’il était distrait, elle a attrapé un t-shirt pour l’enrouler autour de son cou et l’a étranglé à mort, affirme-t-on.

Elle a mis son corps dans un sac et l’a jeté au coin d’une rue du quartier de Benito Juárez, a indiqué la police.

Elle a écrit dans une lettre publique : « J’ai ressenti de la peur, de la terreur, je ne voulais pas qu’il blesse quelqu’un d’autre. Je ne savais pas quoi faire, j’étais sous le choc.

« Il m’avait outré, détruit ma dignité, je me sentais humilié, blessé, je me sentais vide.

« Je sais que je serai condamnée pour avoir défendu mon corps, pour me défendre en tant que femme, pour avoir puni mon agresseur, pour avoir agi. »

Elle a poursuivi: « Je leur ai dit que je l’avais tué, mais il m’avait violée et je voulais juste me défendre. »

Elle a également allégué que des policiers l’avaient agressée verbalement et « n’avaient jamais effectué de tests d’experts » pour prouver qu’elle avait été violée,

« Ils m’ont présentée battue, mais ils n’ont pas pris de photos », a-t-elle déclaré.

