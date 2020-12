Pas moins de 151 maisons seront construites dans deux villages pour collecter 3 millions de livres sterling pour rénover un château du 14ème siècle.

Les maisons sont fixées pour Gainford et Staindrop dans le comté de Durham pour payer les travaux au château de Raby.

Le conseil du comté de Durham a approuvé les plans malgré 51 lettres d’objection sur l’impact de tant de nouvelles constructions dans la petite région.

En plus des maisons, il y aura un parking, un café et un centre d’accueil et des mises à jour des jardins clos et de l’école d’équitation du château.

Les 79 maisons à Gainsford plus les 72 à Staindrop devraient rapporter 3 millions de livres sterling pour les rénovations.

Le directeur général de Raby Estates, Duncan Peake, a déclaré à la BBC: « Ce sont des développements extrêmement importants, à la fois pour l’économie régionale et pour le tissu historique.

«Mais ils ne peuvent être atteints que grâce à des« développements favorables »à Gainford et Staindrop.

Dans la déclaration du demandeur de la demande de planification, il a ajouté: « Dans les trois applications de planification liées pour le développement de logements à Gainford et Staindrop, et le développement touristique au château de Raby, au parc et aux jardins, le thème cohérent est la nécessité de terminer des travaux de réparation urgents à Gainford Hall et le pigeonnier voisin, les retirant du registre du patrimoine en péril et les autres avantages patrimoniaux importants découlant de la réaffectation des biens patrimoniaux vacants et sous-utilisés au RCPG.

«Outre les avantages patrimoniaux, les propositions du RCPG génèrent également des avantages économiques importants grâce à l’augmentation du nombre de visiteurs, des dépenses et du temps de séjour dans le comté.

Le château de Raby a été construit en 1390 par John Neville, un seigneur et soldat qui a également été fait chevalier de la jarretière.

Cecily Neville est née au château et est devenue mère Edouard IV et Richard III.

Le château était une base pour l’échec de la montée du Nord dans les années 1500, où les nobles du nord ont soutenu Mary, reine des Écossais et ont essayé de renverser Elizabeth I.

Les sections locales étaient préoccupées d’entendre parler des énormes lotissements, et certains se sont interrogés sur l’impact que cela aurait sur la région.

Le conseil paroissial de Staindrop a déclaré: « Le conseil paroissial de Staindrop a examiné cette demande et s’y oppose en raison de la divergence du développement par rapport à de nombreuses politiques du plan de développement et des doutes du conseil paroissial sur la légalité de l’aspect favorable au développement. »

Jill Smith, qui vit à proximité du site Staindrop, a déclaré: « Après avoir visionné l’application en ligne, imaginez ma surprise d’apprendre qu’un développement de cette ampleur doit être décidé par les pouvoirs délégués.

«Ce développement va avoir un impact énorme sur le caractère et l’apparence de la zone au sens large, la sécurité routière, les inondations, la faune des campagnes et les espèces protégées et la qualité de l’eau.

Luke Tallentire a commenté: «C’est vraiment hors de proportion avec le village et excessivement surdimensionné.

« Ils sont également conçus comme des bungalows de mineurs et ne s’intègrent pas – ils feront baisser les prix des maisons environnantes.

« Il est probable que la seule raison pour laquelle ces maisons seront adoptées est à cause de qui installe l’application de planification – plutôt de ce qu’elle est réellement. »

Jill Risbey a déclaré: « Je voudrais exprimer mon objection au développement ci-dessus.

« Je pense que le village historique et magnifique sera gâté avec le grand lotissement et je pense également que le village n’est pas en mesure de soutenir l’augmentation des écoles, le trafic dans ce qui est déjà une route très fréquentée qui pose des problèmes importants de stationnement en particulier pendant le ramassage et le retour à l’école.

«Non seulement le champ est une plaine inondable. J’espère que le conseil du comté de Durham envisage la préservation de notre beau village plutôt que des gains financiers.

Sarah Waite a écrit au conseil: «Je suis préoccupée par l’augmentation du trafic le long de Winston Road.

«La route est déjà une préoccupation car il n’y a pas suffisamment de places de stationnement pour les propriétés existantes en l’état.

« Cela provoque des points de pincement, en particulier autour de l’entrée de Winston Court où le trafic ne peut passer que dans une seule direction.

«Avec les véhicules lourds des transports Dickinson, les agriculteurs locaux et les transports publics, la demande supplémentaire entraînerait davantage de congestion, augmentant les risques pour les résidents locaux et leurs véhicules.

Craig Sams a ajouté: «La conception se prête clairement à une expansion rapide dans des domaines voisins.

«Il est préoccupant qu’un tel développement de grande envergure ouvre la voie à un développement beaucoup plus grand.

Il a ajouté: «Je suis très sûr que notre communauté villageoise ne souhaite pas que le potentiel d’un grand surdéveloppement devienne une réalité.