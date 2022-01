Fury alors que l’enquête de la Met Police de Cressida Dick sur les partis No10 signifie que le rapport de Sue Gray pourrait être retardé de SEMAINES

Boris Johnson et Keir Starmer dans un affrontement enflammé aux Communes sur les enquêtes du Partygate dans les PMQ

Boris Johnson et Keir Starmer dans un affrontement enflammé aux Communes sur les enquêtes du Partygate dans les PMQ

Il a affirmé dans une interview en podcast: « On m’a dit, sous une certaine autorité, qu’il n’y avait en fait pas de gâteau. »

Des sources affirment que les proches du Premier ministre seront accusés de le mettre en danger et de lui offrir des conseils stupides.

Les hauts fonctionnaires et les assistants politiques devraient être sévèrement critiqués par Mme Gray pour leur mauvais comportement pendant le verrouillage.

Et le chef de file des rebelles conservateurs d’arrière-ban, Mark Harper, a affirmé : « Le rapport doit être publié dans son intégralité.

Aujourd’hui, Lord Frost, l’ancien patron des pourparlers sur le Brexit, écrit dans The Sun : « L’avenir du gouvernement de Boris Johnson doit être réglé dans les prochains jours ».

On dit que Mme Gray continue de faire pression pour la publication, les chefs de Downing Street insistant sur le fait qu’ils veulent voir les résultats.

Des avocats externes ont déclaré au gouvernement qu’ils feraient face à un cauchemar en matière de ressources humaines si le rapport de Mme Gray était publié et qu’elle nommait des personnes faisant actuellement l’objet d’une enquête policière distincte.

Et cela pourrait potentiellement prendre des semaines. Dame Cressida avait prévu d’attendre la publication du rapport du Cabinet Office avant de décider de lancer ou non une enquête.

