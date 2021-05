Fury alors que le tribunal italien accuse la bisexualité de la femme et les sous-vêtements rouges alors qu’il annule la condamnation pour viol collectif de six hommes

La décision d’un tribunal italien de blâmer la bisexualité d’une femme et de sous-vêtements rouges et d’annuler la condamnation pour viol collectif de six hommes a suscité l’indignation.

À la suite de cette décision, la plus haute cour européenne des droits de l’homme a critiqué la cour pour avoir perpétué des stéréotypes sexistes.

Alamy

Un tribunal italien a blâmé la bisexualité d’une femme et les sous-vêtements rouges[/caption]

La femme a déclaré que sept hommes l’avaient agressée dans sa voiture après une fête en 2008, alors qu’elle était étudiante.

Elle a ajouté qu’elle était ivre à l’époque.

Une cour d’appel de Florence en 2015 a annulé les condamnations de six des hommes, invoquant des incohérences dans le récit de la femme sur l’attaque présumée.

La décision du tribunal a suscité la colère de Twitter, les utilisateurs critiquant la décision.

«Ce n’est pas un pays pour les femmes», a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: «La Cour européenne condamne l’Italie pour ses préjugés à l’égard des femmes.

Alamy

La femme a déclaré avoir été violée par sept hommes[/caption]

«C’est un pays où la violence contre les femmes est une urgence sociale. Personne ne voit et n’entend jamais rien.

«La prévention, les contrôles et les sanctions ne fonctionnent pas. La seule chose qui fonctionne, c’est le courage des femmes.

La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas contesté ce verdict mais s’est demandé si le libellé de l’arrêt violait le droit de la femme à la vie privée, consacré dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Concluant que son droit à la vie privée avait été violé, la CEDH a déclaré que «le langage et les arguments» utilisés par le tribunal italien «traduisaient les préjugés existant dans la société italienne concernant le rôle des femmes».

«En particulier, la Cour a considéré que les références aux sous-vêtements rouges« montrés »par la requérante au cours de la soirée étaient injustifiées, tout comme les commentaires concernant sa bisexualité, ses relations et ses relations sexuelles occasionnelles avant les événements en question.»





Le tribunal de Strasbourg a également contesté la saisine du tribunal de Florence de «l’attitude ambivalente à l’égard du sexe» de la femme et les questions qu’elle a soulevées autour du rôle de la femme dans un film réalisé par l’un de ses agresseurs présumés avant le viol présumé.

La CEDH a déclaré qu’il était essentiel que les tribunaux «évitent de reproduire les stéréotypes sexistes» ou «minimisent la violence sexiste et exposent les femmes à une victimisation secondaire en faisant des commentaires incitant à la culpabilité et au jugement».

Il a condamné l’État italien à verser à la femme 12 000 euros (14 600 dollars) à titre d’indemnisation.

