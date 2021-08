Fury alors que le tribunal décide que la victime de viol est responsable de l’attaque parce qu’elle portait des vêtements «provocateurs» et flirtait

Un tribunal suisse a choqué le public après qu’un juge a décidé de réduire la peine d’un violeur – jugeant que la victime était responsable de l’attaque.

Le juge a déclaré que la victime avait « envoyé des signaux aux hommes » avec ses vêtements « provocateurs » et son attitude « dragueur » la nuit de l’agression brutale de février dernier.

Joao P a vu sa peine réduite à seulement trois ans pour cet acte odieux Crédit : Flash info

Le condamné portugais, nommé Joao P, a juré son innocence en affirmant avoir vu la victime aller aux toilettes avec un autre homme et porter des vêtements provocateurs plusieurs heures avant de l’attaquer.

La victime rentrait chez elle lorsqu’elle a rencontré le violeur Joao P, 33 ans, qu’elle connaissait déjà, et son ami de 17 ans.

Les deux hommes ont décidé de la raccompagner chez elle, mais elle leur a clairement fait savoir qu’aucun des deux n’était autorisé à entrer chez elle alors qu’elle allait se coucher.

Arrivés sur le pas de la porte, le tribunal de Bâle a appris comment l’un des hommes l’a saisie par derrière, tandis que l’autre lui a attrapé les cheveux et l’a violée avant de prendre la fuite.

Il est rapporté que les hommes ont fui la France puis le Portugal avant que Joao P ne se rende à la police de Bâle quelques jours plus tard, tandis que l’ami a été interrogé au Portugal mais n’a pas encore été poursuivi.

Joao P a été inculpé de viol et tentative de viol et condamné à quatre ans et trois mois de prison le 26 août.

Mais dans une tournure choquante des événements, la peine du violeur a été réduite à trois ans – dont la moitié sera « avec sursis » à la suite d’une plainte de l’avocat du violeur.

Le tribunal a diffusé l’appel d’urgence lancé par la victime à la police, qui l’a montrée hystérique et incohérente à travers ses larmes.

Mais Joao P a tenté de justifier ses actions en alléguant qu’il avait vu la victime se diriger vers les toilettes d’une boîte de nuit avec un homme plusieurs heures avant l’attaque.

Il a affirmé qu’elle était connue pour se saouler, avoir des relations sexuelles avec des hommes inconnus et le regretter plus tard.

La juge du tribunal Liselotte Henz a accepté l’appel et a reconnu que la femme « jouait avec le feu » et « envoyait des signaux aux hommes ».

Le juge a conclu que la faute était également partagée entre Joao P et la victime étant donné que l’attaque était « relativement brève », citée comme 11 minutes, et n’a pas infligé de blessures physiques permanentes à la femme selon le juge.

L’avocat de la victime a déclaré : « C’est décevant et incompréhensible.

« Un non est un non et doit être accepté – quel que soit le mode de vie de la victime. J’attendrai d’abord le verdict écrit, puis je continuerai à chercher. »

La vice-présidente du Parti populaire suisse, Céline Amaudruz, a déclaré: « Il est incompréhensible qu’on puisse accuser une femme d’une attitude ambiguë lorsqu’elle dit non.

« Le verdict est une gifle à la victime et de plus à toutes les femmes, car il implique qu’elles portent une certaine part de responsabilité en cas d’agression sexuelle. »

Elle a ajouté : « A l’heure où les femmes se battent contre les violences qui leur sont infligées, ce jugement nous fait reculer d’un siècle.

L’artiste de cabaret suisse Gabriel Vetter a commenté: « Peut-être que tant de victimes de viol ne vont même pas à la police parce que les tribunaux en 2021 soutiennent toujours que si vous avez des relations sexuelles en tant que femme, vous n’avez pas à être surpris si vous êtes violé, mais bon, qu’est-ce que j’en sais. »

La juge Liselotte Henz n’a pas encore fait de commentaires publics.