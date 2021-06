Fury alors que le festival de la viande de chien commence en Chine avec 5 000 à découper et à manger sur 10 jours

Un festival de la viande de CHIEN est en cours en Chine, avec 5 000 chiens à découper et à manger pendant 10 jours.

Malgré les protestations suscitées par la cruauté envers les animaux et les risques pour la santé liés au festival de la viande de chien de Yulin, il a été affirmé que les cabots étaient toujours transportés vers la ville en vue de leur abattage.

Des vendeurs auraient vendu des chiots abattus à Yulin, à l’approche du festival annuel Crédit : AFP

Deux villes chinoises, Shenzhen et Zhuhai, ont interdit de manger des chiens à la suite de la pandémie de coronavirus Crédit : AFP

Selon des informations de The Mirror, des vendeurs ont déjà été photographiés en train de vendre des chiots abattus à Yulin, dans la province du Guangxi, bien avant le début du festival.

Huit stands ont été trouvés par des militants locaux au marché de Dongkou, et 18 autres au marché de Nanqiao fin mai, selon Humane Society International.

Le Dr Peter Li, spécialiste des politiques chinoises pour la Humane Society International (HSI), a déclaré : « Avec de nouveaux cas de COVID-19 liés à un marché de Pékin, permettant aux rassemblements de masse d’échanger et de consommer de la viande de chien dans des marchés et des restaurants bondés au nom de un festival pose un risque important pour la santé publique. »

Fin février 2020, la Chine a interdit temporairement tout commerce et toute consommation d’animaux sauvages, car il est largement admis que Covid-19 est passé des chauves-souris aux humains.

Plus tôt cette semaine, des militants ont arrêté un camion en route vers Yulin et ont sauvé les cabots terrifiés à l’intérieur.

Cependant, ils ont déclaré qu’un autre camion avait réussi à s’échapper et était suivi par des militants.

Le sauvetage était coordonné par le militant chinois des droits des animaux, M. Zhao, qui dirige le refuge caritatif NoToDogMeat dans le Hebei.

Un porte-parole de l’organisation a déclaré que NoToDogMeat utilisait des failles juridiques pour organiser les sauvetages.

Lorsqu’ils sont arrêtés, les camions ne transportent généralement pas les documents de quarantaine, les permis de transport et les certificats sanitaires nécessaires pour transporter des animaux en Chine.

« Afin d’éviter des poursuites, les chauffeurs remettent les chiens », a déclaré le porte-parole.

L’organisme de bienfaisance envoyait également des renforts de plus loin pour organiser une manifestation et aider davantage aux sauvetages de chiens.

Des militants ont arrêté un camion en route vers Yulin plus tôt cette semaine et ont sauvé les cabots terrifiés à l’intérieur Crédit : AFP ou concédants de licence

Pékin a signalé l’année dernière qu’il pourrait interdire la viande canine de la table du dîner, après avoir retiré les chiens de sa liste officielle d’aliments destinés à la consommation humaine et leur avoir accordé le « statut de compagnon » Crédit : Reuters

Julia de Cadenet, PDG de l’association caritative NoToDogMeat, qu’elle a créée à Londres il y a 10 ans, a déclaré : « Jusqu’à présent, les camions n’étaient que petits, ce qui nous dit qu’ils essaient de cacher le fait que des chiens sont transportés.

« Les autorités de Yulin ont clairement indiqué que l’abattage d’animaux vivants était désormais illégal et que les gens encourraient de lourdes amendes. Nous les appelons à appliquer d’urgence cette nouvelle loi.

« Tous nos rapports iront au ministère chinois de l’Agriculture, qui a déclaré que les chiens sont des amis et non de la nourriture. »

NoToDogMeat possède deux refuges, un à Pékin et un à Hebei et s’occupe de centaines de chiens sauvés.

Beaucoup de chiens trouvent de nouveaux foyers aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Selon les chiffres de 2020, la Chine est responsable de l’abattage de 10 millions de chiens destinés à la consommation humaine chaque année.

Les commerçants des marchés humides fouettent la viande en conserve, les saucisses de chien, les cuisses rôties et même les pénis de chien.

Pékin a annoncé l’année dernière qu’il pourrait interdire la viande canine de la table du dîner, après avoir retiré les chiens de sa liste officielle d’aliments destinés à la consommation humaine et leur avoir accordé le « statut de compagnon ».

Mais malgré ces changements, Pékin n’avait pas encore interdit la consommation humaine des animaux.

Des images du festival de la viande de chien de Yulin 2019 ont montré un chien brûlé vif au chalumeau, provoquant l’indignation dans le monde entier.

Avant le festival de l’année dernière, des militants des droits des animaux ont secrètement filmé un marché spécialisé de viande de chien à la périphérie de Yulin.

Au cours de la visite, ils ont sauvé 10 chiots vivants d’un autre marché – de l’un des nombreux de la ville.

L’un des sauveteurs, Jenifer Chen, a déclaré: « Je ne peux pas croire que quelqu’un veuille même manger ces adorables petits chéris.

« Mes mains tremblaient lorsque j’ai sorti le premier chiot de la cage.

« Il n’arrêtait pas de me lécher les mains, et à son insu, j’aurais facilement pu être un mangeur de viande de chien. »

Mme Chen a appelé les responsables de Yulin à suivre le message du gouvernement central selon lequel les chiens sont des animaux de compagnie et à arrêter le commerce.

Elle a déclaré: « Comme l’a dit le gouvernement chinois, ces chiots sont des compagnons et non du bétail, et des villes comme Yulin devraient mettre ces mots en pratique et mettre fin à ce commerce honteux de viande de chien. »