Boris Johnson a déclenché la fureur en rejetant l’appel d’un chien de garde pour que son nouveau conseiller en éthique indépendant reçoive le pouvoir de lancer des enquêtes sur des actes répréhensibles ministériels.

Et le Premier ministre a indiqué que les ministres qui enfreignent leur code de conduite ne seront plus automatiquement limogés – une pratique qu’il a condamnée comme «disproportionnée».

Le nouveau mandat pour le poste de conseiller indépendant, publié lors de la nomination de l’ancien secrétaire privé de la reine, Lord Geidt, a clairement indiqué qu’il serait pour la première fois en mesure de porter à l’attention du Premier ministre des préoccupations concernant le comportement d’un ministre.

Mais – contrairement à une recommandation de la commission des normes de la vie publique – M. Johnson conservera le pouvoir de décider si une enquête doit être ouverte.

Et il restera le juge final et le jury sur la question de savoir si un ministre est coupable d’actes répréhensibles et quelle punition devrait être infligée.

Le président de la CSPL, Lord Evans, a salué la nomination de Lord Geidt après cinq mois au cours desquels le poste est resté vacant.

Mais il a clairement exprimé son mécontentement dans une lettre à Johnson, disant au Premier ministre que le comité examinera si les nouveaux arrangements confèrent au rôle l’indépendance et la transparence nécessaires.

Les militants anti-corruption Transparency International ont déclaré que cette décision représentait «une occasion manquée majeure de renforcer les règles de responsabilisation des hauts responsables politiques.

Le directeur général Daniel Bruce a déclaré: «Cela risque de donner l’impression que les hauts responsables politiques respectent un ensemble de règles différent et vont à l’encontre des conseils du propre champion anti-corruption du Premier ministre à la Chambre des communes cette semaine.

«L’année dernière seulement, la surveillance de Transparency International UK a révélé 30 violations potentielles des règles parlementaires et ministérielles – dont un nombre inquiétant n’a pas fait l’objet d’une enquête. Tout cela ajoute du poids à l’affaire pour rendre le conseiller indépendant pleinement indépendant – alors que le Premier ministre continue de faire valoir que les décisions relatives aux enquêtes devraient être «à lui et à lui seul». »

À la suite de la dispute furieuse à propos de Priti Patel, qui a vu le précédent conseiller indépendant Sir Alex Allan démissionner en novembre après que le Premier ministre a annulé sa conclusion d’intimidation, M. Johnson a clairement indiqué qu’il était prêt à laisser les ministres reconnus coupables d’actes répréhensibles conserver leur emploi.

Il n’y a pas de règle officielle dans le Code ministériel selon laquelle les transgresseurs doivent être renvoyés, mais le Premier ministre a déclaré que la perte de leur emploi était devenue presque automatique.

Il a déclaré à Lord Evans: «Au fil du temps, on s’est attendu à ce que tout manquement conduise automatiquement à la démission, ce qui, j’en conviens, est disproportionné.

«J’ai convenu avec le nouveau conseiller indépendant qu’il devrait avoir un rôle spécifique dans la formulation de recommandations sur la scansion appropriée dans les circonstances où il est déterminé qu’un ministre n’a pas respecté les normes énoncées dans le code ministériel.»

Cela signifierait une «gamme de résultats potentiels» pour les violations futures, le Premier ministre ayant le dernier mot.

Justifiant sa décision de conserver le seul pouvoir d’autoriser une enquête sur ses ministres, M. Johnson a déclaré: « Cette responsabilité vitale est tout à fait la mienne et, en tant que politicien élu, une responsabilité dont je suis responsable devant l’électorat. »

M. Johnson a déclaré qu’un conseiller ayant le pouvoir de lancer des enquêtes de sa propre initiative pourrait être amené à enquêter sur des plaintes «insignifiantes ou vexatoires» contre des ministres.

Downing Street a déclaré que la première priorité de Lord Geidt serait de procéder à un examen du financement de la rénovation controversée de l’appartement de M. Johnson au 11 Downing Street et de conseiller le Premier ministre sur l’opportunité d’enregistrer des intérêts en conséquence.

Le pair sera également responsable de la publication du registre semestriel des intérêts des ministres, qui a été retardé de quatre mois après sa date de publication prévue en décembre.

Les anciens conseillers indépendants n’ont été en mesure de prendre aucune mesure – même pour soulever des inquiétudes concernant le comportement d’un ministre – jusqu’à ce qu’ils soient invités à mener une enquête par le Premier ministre.

Mais le nouveau mandat stipule que si le conseiller estime qu’une allégation de violation du Code de conduite des ministres pourrait justifier une enquête plus approfondie, «il soulèvera la question de manière confidentielle avec le Premier ministre».

Cela ne donne pas à Lord Geidt le pouvoir de lancer une sonde sans la bénédiction du Premier ministre.

Et il déclare: «La décision de savoir si un ministre reste en fonction après une enquête appartient au Premier ministre, en tant que« juge ultime des normes de comportement attendues d’un ministre et des conséquences appropriées d’une violation de ces normes ».»

Le Premier ministre «peut demander au conseiller indépendant des recommandations sur la sanction appropriée lorsque le Premier ministre juge qu’il y a eu violation de ces normes», indique le mandat.

Les conclusions des enquêtes de Lord Geidt ne seront publiées que sous forme de résumé