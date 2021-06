Fury alors que 6 écolières adolescentes sont publiquement humiliées devant 200 élèves pour la longueur de leurs jupes « distrayantes »

UN GROUPE d’écolières a été publiquement humilié devant 200 élèves pour la longueur de leurs jupes « distrayantes », suscitant la fureur de leurs pairs.

Les six élèves ont déclaré qu’ils avaient défilé devant tout leur groupe d’âge au lycée Cannock Chase pendant l’assemblage parce que leurs jupes étaient « trop ​​courtes ou trop serrées ».

Molly Stockle dans sa jupe « distrayante » Crédit : SWNS

Elle a défilé devant 200 élèves du lycée Cannock Chase Crédit : BPM

L’une des filles de la neuvième année – âgée de 13 et 14 ans – a déclaré qu’elle était tellement gênée qu’elle en a été secouée et que les autres élèves les ont appelées « scories » alors qu’elles retournaient à leur place.

En réponse, des centaines de filles de l’école ont porté des jupes le lendemain en signe de solidarité – et 17 ont manifesté sur les courts de tennis pendant les cours.

Molly Stockle, 14 ans, qui était l’une des élèves humiliées, a été relevée par-dessus sa élégante jupe droite noire, qu’elle portait avec des chaussures plates, des collants et un blazer.

Une enquête a été ouverte après que les parents se soient plaints, et maintenant les filles ont reçu des excuses individuelles de la part de l’enseignant qui a organisé la diatribe.

Molly, de Cannock, Staffordshire, a déclaré: « Je me sentais tellement gênée et j’ai commencé à trembler.

« Mon directeur de l’année nous a tous regardés et a dit que nos jupes étaient trop courtes et moulaient la silhouette. Je me sentais tellement humiliée.

« Quand je suis retourné à mon siège et quand je suis rentré chez moi ce jour-là, d’autres personnes riaient et disaient » scories « .

Molly Stockle, 14 ans, dit qu’elle s’est sentie humiliée Crédit : BPM

Le chef de l’année a maintenant présenté ses excuses aux six filles Crédit : Google

« J’ai été très surprise qu’on me demande de me lever. Une autre fille de ma promotion portait exactement la même jupe et on ne lui a pas demandé.

« Je pensais que ce devait être une erreur et ils remarqueraient qu’ils avaient tort et me laisseraient me rasseoir.

« Ma mère me laisse porter ce que j’aime, mais elle ne me laisserait pas sortir de la maison si j’enfreignais la politique de l’école, et c’est mon style d’être intelligent et classe.

« Je m’habille différemment pour différentes occasions. Je n’ai aucun problème à l’école et je dirais que je m’entends bien avec mes professeurs. »

Molly a déclaré que les filles avaient été choisies lors de la première assemblée d’une année complète depuis le début des restrictions de Covid, jeudi.

Elle a dit que la directrice de l’année, Mlle Jinks, a demandé aux tuteurs du formulaire de faire le tour et de choisir des filles avec des jupes courtes ou serrées et le tuteur masculin de Molly l’a choisie, ainsi qu’une autre fille.

Les règlements de l’école stipulent que les jupes doivent être juste au-dessus du niveau du genou, sans fentes, et les jupes en lycra ne sont pas acceptables.

Molly’s était une jupe droite en coton achetée auprès du fournisseur préféré de l’école.

Mlle Jinks a déclaré à la neuvième année assemblée que les filles portaient des exemples de jupes qui n’étaient pas acceptables, affirme-t-on.

Elle a dit qu’ils devraient porter de « meilleures » jupes ou pantalons à l’avenir.

Les règlements de l’école stipulent que les jupes doivent être juste au-dessus du niveau du genou Crédit : SWNS

Molly a déclaré qu’une classe a appris plus tard que les jupes plus courtes étaient « distrayantes » pour les enseignants et les étudiants de sexe masculin.

Elle a déclaré: « C’était vraiment choquant. Si cela les distrait, je pense qu’ils ne devraient pas travailler dans une école. »

Molly et 16 autres filles ont organisé une manifestation le lendemain, debout sur les courts de tennis pendant deux heures et demie, refusant d’aller aux cours jusqu’à ce qu’elles reçoivent des excuses.

Molly et sa mère, Joanna Stockle, se sont plaints au directeur, qui, selon eux, s’est excusé et a promis d’enquêter.

Plus tard vendredi, le directeur de l’année a présenté ses excuses aux six filles qui ont été convoquées à tour de rôle, a déclaré Molly.

Maman Joanna, 37 ans, une ressource spécialisée pour une société de recrutement, a déclaré : « J’ai été en colère et frustrée que cet incident se soit produit.

« Aucun enfant ne devrait avoir à subir le niveau de violence psychologique qui a été infligé à ces six filles.

« Cependant, je suis rassuré qu’il s’agit d’un incident isolé et par l’assurance du directeur qu’aucun enfant ne subira à nouveau d’humiliation de la part de son personnel.

« Je dois vraiment le féliciter d’avoir traité les plaintes avec soin et dignité : d’autant plus qu’il n’a pas été impliqué dans l’incident lors de l’assemblée ou après. »

L’école a été approchée pour commentaires.