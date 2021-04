Les ministres ont déclenché la fureur en disant que 1000 fans seront autorisés à regarder la finale de snooker tout en refusant de laisser plus de 30 personnes en deuil assister aux funérailles.

En l’état actuel des règles de Covid, seules 30 personnes sont autorisées à assister à tous les funérailles ayant lieu en Angleterre jusqu’à ce que les mesures soient assouplies le 21 juin.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Une foule de 1000 personnes devrait assister à la finale du championnat du monde de snooker à Sheffield Crédit: Alamy

Mais le gouvernement a rejeté les appels à revoir la limite – en même temps que le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré qu’il voulait une foule complète de 1000 fans lors de la finale du championnat du monde de snooker le 2 mai, rapporte le Daily Mail.

Les ministres ont laissé entendre qu’ils pourraient assouplir les mesures de distanciation sociale afin que les parents en deuil puissent se réconforter physiquement.

Mais aucun changement n’est probable avant le 17 mai au plus tôt, et Downing Street refuse de repenser le plafond des chiffres en Angleterre.

Cela survient alors que M. Dowden a déclaré qu’il espérait qu’une foule complète regarderait la finale de snooker au Crucible à Sheffield.

Le déménagement fait suite à un programme pilote «réussi» qui a vu le site fonctionner à un tiers de sa capacité cette semaine, avec des fans testés à l’entrée.

La capacité augmentera jusqu’à ce qu’une foule complète soit autorisée pour la finale, les fans n’étant pas tenus de distancer socialement.

Parmi les autres événements de masse en cours de pilotage, citons l’accueil de 6000 fêtards à la discothèque Circus de Liverpool la semaine prochaine et une foule de 4000 personnes aux Brit Awards le mois prochain.

Seuls 30 personnes en deuil sont autorisées à assister aux funérailles en Angleterre selon les règles actuelles de Covid

Mais la députée travailliste Carolyn Harris a déclaré qu’il était « complètement insensible » de permettre à de tels événements de se dérouler sans ajuster les règles pour les personnes en deuil.

«S’ils sont prêts à prendre ce genre de décisions concernant les activités sportives – je ne dis pas que c’est faux – vous devez avoir la parité.

« Et pour moi, quelqu’un qui est en deuil lors d’un enterrement est bien plus important qu’une activité sportive. »

Le député conservateur principal Sir Iain Duncan Smith a déclaré: « C’est une bonne nouvelle pour le billard, mais pourquoi pas les églises et pourquoi pas maintenant les restaurants? »

Pendant ce temps, le député conservateur Sir John Hayes, président du groupe parlementaire multipartite pour les funérailles et le deuil, a déclaré qu’il y aurait un moyen de travailler avec les entreprises pour garantir que les services se déroulent en toute sécurité.

« Je suis convaincu que les professionnels du secteur pourraient travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que l’assouplissement des chiffres se fasse de manière sûre », a-t-il déclaré.

La reine a été obligée de s’asseoir seule aux funérailles du prince Philip la semaine dernière

Contesté par LBC sur les règles funéraires, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, a déclaré cette semaine: «Nous regardons toujours les règles … mais je pense qu’il était très important que nous soyons cohérents et que nous atteignions les dates comme nous l’avons dit.

« La seule chose que vous me blâmeriez, c’est si nous assouplions les règles et que, pour une raison quelconque, le coronavirus a augmenté et que nous devions, Dieu nous en préserve, nous enfermer. Ce serait un désastre et vous me fustigeriez à juste titre.

Pendant ce temps, Downing Street a déclaré qu’il était important de trouver un équilibre entre « les besoins des personnes endeuillées et la nécessité de minimiser la propagation d’un virus mortel ».

Cela vient après que les organismes de bienfaisance ont averti que 80000 familles devraient éprouver encore plus de douleur et de chagrin dans les mois à venir si les restrictions n’étaient pas assouplies avant le 21 juin.

Et une image déchirante de la reine assise seule à l’enterrement du prince Philip a suscité de nouveaux appels à revoir les restrictions strictes.

Bien que 30 personnes en deuil ne soient pas autorisées à assister aux funérailles, les veillées sont limitées à 15 personnes – bien que ce délai soit porté au 30 à partir du 17 mai.

Plus tôt cette semaine, Nicola Sturgeon a annoncé que jusqu’à 50 personnes en deuil pourraient assister aux funérailles et aux réveils en Écosse à partir de lundi – contre 20 actuellement.