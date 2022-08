Furor Over Documenta met en évidence un gouffre qui s’élargit en Allemagne

La fureur autour de Documenta a commencé six mois avant même l’ouverture du salon, lorsqu’un groupe de protestation, l’Alliance contre l’antisémitisme de Kassel, a soulevé des accusations d’artistes soutenant le mouvement BDS. Les accusations ont été portées sur un blog anonyme, mais ont été reprises par des journaux allemands et répétées par des politiciens. Plus tard, un espace abritant le collectif palestinien The Question of Funding a été vandalisé.

En juin, il y a eu un véritable scandale lorsque le collectif artistique indonésien Taring Padi a installé une œuvre d’art intitulée “People’s Justice” de 2002 sur l’une des places principales de Kassel.

D’une longueur d’environ 60 pieds, il s’agit d’une bannière politique qui présente des représentations ressemblant à des dessins animés d’activistes luttant sous le régime militaire indonésien. Parmi des centaines de personnages se trouve une caricature d’un Juif avec des papillotes et des crocs, portant un chapeau arborant l’emblème SS nazi. La bannière contient également une figure militaire avec une tête de cochon, portant un foulard étoile de David, censé représenter un membre du Mossad, le service de sécurité israélien.

Peu de temps après l’installation de l’œuvre, des politiciens allemands et des groupes juifs l’ont condamnée comme antisémite. Taring Padi et ruangrupa se sont excusés et le travail a été retiré.