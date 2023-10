GREENVILLE, Caroline du Nord : Tyler Huff a lancé pour 215 verges et un touché et Ian Williams a inscrit ses trois paniers, dont un de 52 verges, et Furman, n°3 du FCS, a battu East Tennessee State 16-8 samedi.

Williams a réussi des paniers de 23 et 52 au premier quart et de 32 verges avec 3:22 à jouer au troisième pour une avance de 9-0. Juste avant la fin du troisième, Huff a lancé un score de 22 verges à Joshua Harris pour un avantage de 16-0.

East Tennessee State a marqué lorsque Ton’Quez Ball a lancé un botté de dégagement bloqué dans la zone des buts à 8 mètres. La conversion de deux points a réduit de moitié le déficit des Buccaneers.

Mais comme elle l’avait fait pendant tout le match, la défense des Paladins (7-1, 5-0 Conférence Sud) a forcé East Tennessee State (2-6, 1-4) à effectuer un botté de dégagement et un turnover sur les downs et a limité les Bucs à 24 yards. offensive sur ses deux dernières séries.

William Riddle a lancé 111 verges pour l’ETSU et la défense de Furman l’a intercepté trois fois.

