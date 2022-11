Furious Urfi Javed demande “à qui pensez-vous parler?” Les internautes réagissent

Spilitsvilla X4 : La 14e saison de la populaire émission de téléréalité Spilitsvilla est de retour, et la première promo du jeu amour-haine réserve deux plus grosses surprises. Premièrement, le showrunner, l’animateur populaire Ranvijay Singha a été remplacé par Arjun Bijlani. Deuxièmement, la sensation Internet, Urfi Javed a rejoint l’émission en tant que concurrent.

Dans la promo partagée par MTV India, nous voyons les principes de base de l’émission. 10 filles et 10 garçons vivant sur deux îles vont découvrir l’amour à travers divers tests et défis. Un seul duo revendiquera le trône et deviendra le vainqueur ultime de l’émission.

Outre la présence torride de Sunny Leone, Urfi Javed est devenu le point culminant de la promo. La star de Bigg Boss OTT n’est pas qu’un concurrent ordinaire. En fait, elle est apparue pour rendre le jeu de l’amour difficile. Dans la promo, nous pouvons voir Javed se mettre en colère contre les concurrents, et même s’en prendre à demander, “à qui pensez-vous parler?” Plus tard, elle a continué à voler le moment en disant “Phele suno”.

Dès la sortie de la promo, les followers d’Urfi ont salué sa présence. Un utilisateur a demandé: “Que fait Urfi là-bas.” Un autre utilisateur a écrit : “Kashish, Hamid, Soundous n Urfi woahhhh…… j’espère que ce sera la meilleure saison de tous les temps… j’ai hâte.” Un internaute a déclaré: “Urfiiiiiiiii signifie que cette saison est déjà un blockbuster.” Un autre internaute a déclaré: “Soundous to baseer ki set thi rodies mein bhai to bura man jayega Hamid ke sath apni set ko dekh ka.” Un autre utilisateur a déclaré: “Je ne crois pas ki Urfi aayi hai.”

Plus tôt dans la soirée, il a été rapporté qu’Urfi aimait l’émission de téléréalité depuis assez longtemps et qu’étant romantique, l’actrice était plus enthousiaste à l’idée d’en faire partie. Elle sortait avec l’acteur de télévision Paras Kalnawat en 2017, mais plus tard, ils se sont séparés. Spilitsvilla X4 commencera à partir du 12 novembre, tous les samedis et dimanches à 19h.