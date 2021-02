Je ne partage pas de captures d’écran. Ce serait irresponsable de le faire et comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a rien d’original en eux. J’ai de beaux enfants de toutes les couleurs qui me suivent et ils n’ont pas besoin de le lire. De belles couleurs qui ne doivent être célébrées.

– Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 30 janvier 2021