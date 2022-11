Furious Piers Morgan dénonce David Walliams comme une “méchante fraude” après que BGT a divulgué une note vocale disant que c’est la pointe de l’iceberg

PIERS Morgan a critiqué David Walliams après la publication d’une note vocale divulguée par le juge britannique Got Talent « remarques désobligeantes » à propos d’un concurrent.

L’animateur de TalkTV Piers, 57 ans, avait précédemment révélé qu’il avait refusé de revenir en tant que juge sur BGT parce que David, 51 ans, faisait partie du panel.

Et aujourd’hui, il a eu son mot à dire après que David ait été forcé de s’excuser pour les notes vocales, sur lesquelles on l’a entendu décrire un candidat comme un “c ***” et dire d’un autre: “Elle pense que tu veux la baiser, mais vous ne le faites pas.

Republiant l’histoire sur les réseaux sociaux, Piers a ajouté: “Pointe de l’iceberg.. Walliams est l’une des fraudes les plus méchantes de la télévision.”

Après la fuite, David s’est excusé en disant: «Il s’agissait de conversations privées et – comme la plupart des conversations avec des amis – n’étaient jamais destinées à être partagées. Néanmoins, je suis désolé.

Leur dispute de longue date a commencé lorsque David a repris le rôle de Piers sur BGT en 2012.

En janvier 2020, il a révélé qu’il n’assisterait pas aux National Television Awards que David animait.

Piers a clairement exprimé ses sentiments lors d’une conversation avec le Mirror et a déclaré à propos de la cérémonie: «Cela ne sert à rien que les mêmes personnes remportent les mêmes prix chaque année.

“Je préfère rester à la maison et regarder Groundhog Day et l’animateur David Walliams me fait ramper la peau.”

Piers a également appelé David pour avoir prétendument aimé les messages désagréables écrits à son sujet en ligne.





Il a été juge de Britain’s Got Talent entre 2007 et 2011 et a déclaré plus tard au Mirror que David était la raison pour laquelle il ne reviendrait jamais.

Piers a déclaré: «Il fait partie de ces personnes qui vous disent une chose en face et vous la collent ensuite derrière votre dos.

« S’il était assis là, je ne serais pas intéressé. Mais s’il n’était pas assis là, qui sait ?

