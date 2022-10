Furious Matt lance une nouvelle dispute hurlante avec Adrian et Thomas alors que les acteurs de Married At Sight UK s’affrontent ENCORE

Le marié FURIOUS Matt est sur le point de lancer une nouvelle dispute avec Adrian et Thomas alors que Married At First Sight UK se réchauffe à nouveau.

Le casting devrait être impliqué dans une autre dispute dans l’épisode de ce soir – alors que Matt Murray affronte Thomas Hartley.

Matt est sur le point d'affronter Adrian et Thomas ce soir

Le trio se criera dessus dans une énorme rangée

Les téléspectateurs de MAFS UK resteront bouche bée alors que Matt, 32 ans, se met à crier avec Thomas, 31 ans, et son mari Adrian, 37 ans.

Un clip en avant-première lors du dîner de ce soir verra les acteurs discuter de leurs “plus grands regrets” pendant leur passage dans l’émission.

Whitney Hughes, qui était à l’origine associée à Duka Cav dans le programme, s’est recoupée avec Matt, laissant son ancienne épouse Gemma Rose le cœur brisé et en larmes.

Mais quand Whitney, 31 ans, demande à Matt s’il avait des “regrets” sur l’émission, il répond : “Non, je ne peux pas dire que j’ai des regrets.

« Je ne regrette même pas d’avoir épousé Gemma. Je ne regrette pas le temps passé, je ne regrette rien de tout cela. J’en sais plus sur qui je suis grâce au processus, donc ça ne sert à rien d’avoir des regrets.

Il est ensuite interrogé par la mariée Chanita pour savoir s’il était “désolé” pour ce qu’il avait fait subir à Gemma après l’avoir trompée.

Matt écarte la question: “Je suis désolé que des gens aient été blessés, je ne veux toujours pas que quelqu’un soit blessé.”

La réponse laisse Thomas et Adrian – qui sont devenus proches de Gemma lors de la rupture de son mariage – furieux.





Répliquant, Adrian commence : « Je ne pense pas que ce soit nécessairement vrai. Vous choisissez vos moments pour souligner les choses.

“Je suis un peu fatigué que les gens viennent pour moi et Whitney”, ajoute Matt, auquel Adrian parle par-dessus lui : “Personne ne venait pour toi.”

On peut voir Thomas rouler des yeux de façon dramatique alors que les experts demandent si le casting acceptera un jour Matt et Whitney.

Cela vient après que le casting ait été entraîné dans une autre rangée furieuse la nuit dernière – alors que Sophie et Jonathan ont eu un affrontement houleux.

Le couple ne s’est pas retenu dans un cœur à cœur honnête qui s’est terminé par leur accord sur le fait qu’ils sont deux « personnes très différentes ».

Le drame a commencé quand ils ont commencé à se chamailler sur l’incapacité présumée de Sophie à accepter les blagues de Jonathan.

“Tu parles de mieux te comprendre, et j’ai vraiment l’impression d’avoir essayé de le faire tout ce temps, mais ensuite tu m’énerves constamment”, a-t-elle lancé.

À quoi Jonathan a répondu: «Je le dis en plaisantant cependant, des choses que vous prenez comme offensantes et sérieuses. Je passe 90% de mon temps à p ** stake et ce n’est même pas une attaque contre vous en tant que personne.

Exaspérée, Sophie a dit qu’il n’y avait “aucun intérêt” à avoir la conversation, incitant Jonathan à répliquer : “Non, il n’y en a pas parce que vous prenez tout au pied de la lettre, mot pour mot et sans aucun contexte.”

“Mais c’est la façon dont vous dites les choses, et vous le dites comme vous le pensez”, a conclu Sophie, qualifiant le sien de “tellement défensif”.

“Voilà, nous ne sommes que deux personnes très différentes… Vous ne me comprenez pas tout à fait”, la conversation s’est terminée.

MAFS UK diffusé à 21h ce soir sur E4

Les scènes tendues seront diffusées sur MAFS ce soir