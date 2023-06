Furious Love Island affronte les acteurs alors que la rangée de cris explose sur Molly dans le spectacle le plus dramatique à ce jour

UNE confrontation explosive va secouer la villa pour l’épisode le plus dramatique de la série à ce jour.

Ce soir, alors que les tensions montent, une rangée de cris explose sur Islander Molly Marsh, alors que le contrecoup du récent défi se poursuit.

Érotème

Molly Marsh est au centre d’une grande partie du drame sur Love Island ce soir[/caption] Érotème

Zachariah Noble a laissé Catherine Agbaje furieuse de l’épisode d’hier soir[/caption]

L’émission de dimanche soir a plongé la villa Love Island dans le chaos alors que Mitchel, Sammy et Zachariah se concentrent tous sur une fille – Molly.

Mais c’est Zachariah qui a plongé la villa dans le chaos après avoir donné des roses à Molly lors d’un défi et avoir expliqué à Molly ce qu’il ressentait, admettant: « J’ai l’impression que j’avais besoin de dire quelque chose maintenant, j’essaie vraiment de me mettre là-bas en ce moment, je pense définitivement à toi.

Les actions de Zachariah ont mécontenté Catherine, sa partenaire actuelle, et ce soir, la guerre fait rage.

Avec des tensions toujours élevées après le défi de ce jour-là, Mitch, Jess et Catherine regardent Molly parler à Zachariah ce soir-là.

Cela conduit Jess à dire à propos de Molly: «Je ne lui fais pas confiance autant que je peux la jeter. Mitch, tu mérites mieux que ça, elle t’agresse en plein jour.

Elle ajoute, en référence à Molly et Zachariah : « Elle bourdonnait secrètement à ce baiser, je sais qu’elle l’était. J’ai vraiment envie de dire quelque chose… »

Catherine est d’accord avec elle et dit: « Peut-être que tu devrais. »

C’est alors que Jess décide d’en profiter pour parler à Molly, et la confronte dans la cuisine lors de l’épisode dramatique.

Dans encore plus de drame au cours de l’épisode, Zachariah essaie de parler à Mitchel et il le détourne en disant: «Tu es un frère farceur, aucun respect. Tu es un serpent ».

Il y a aussi d’autres confrontations après cela, dans la chambre entre Zachariah et Mitchel, et Mitchel et Molly.

Pendant ce temps, DEUX nouvelles bombes semblent prêtes à entrer dans la villa ce soir dans des scènes explosives.

Charlotte Sumner et Leah Taylor entreront dans la villa ITV2 lors de l’émission de lundi soir alors qu’elles posaient pour des clips au ralenti.

Love Island a rencontré un énorme succès auprès des téléspectateurs sur le service de streaming ITVX du diffuseur, avec 180 millions de visionnages via la plate-forme jusqu’à présent cette série.

Love Island revient sur ITV2 et ITVX ce soir à 21h.

TVI

Zachariah a offert des fleurs à Molly lors du défi Absolute Bankers[/caption] TVI

Il a embrassé Molly devant la co-star choquée Ruchee, Jess et Whitney[/caption]