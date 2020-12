Il est temps pour le pays de redevenir fou alors que SM: TV Live est de retour.

Il y a plus de 30 ans, Ant McPartlin et Declan Donnelly ont fait équipe pour la première fois avec Cat Deeley pour dire à la nation de se réveiller un samedi matin.

Se présentant pour la première fois comme le cinquième Lord Anthony of McPartlin et le vicomte Donnely of Declanshire, l’émission télévisée pour enfants a catapulté la carrière du duo Geordie dans la célébrité.

Les jeunes présentateurs ont été confrontés à toutes sortes de méfaits lors d’un mélange de croquis, de compétitions et de jeux – dont le plus drôle était le tristement célèbre Wonkey Donkey.

Pour gagner un prix, les téléspectateurs devaient téléphoner pour répondre avec deux mots qui rimaient correspondant à la situation dans laquelle se trouvait un animal jouet.

Cela a souvent conduit Dec à plaisanter en colère contre la caméra lorsque les jeunes concurrents n’ont pas réussi à comprendre le concept simple du jeu – et à une occasion, il a vraiment perdu son chiffon.







(Image: ITV)



Le jouet en peluche en question était un reptile portant un kilt et un bonnet en tartan aux cheveux roux épars.

Le premier appelant Lindsay a cru à tort que c’était irlandais, puis a deviné à tort que c’était un « alligator écossais » et a manqué de temps.

Quand Ant a affirmé qu’elle était « sur le point » d’obtenir la bonne réponse, Dec a répondu: « Elle était proche … ne rime pas vraiment, bien que le fasse. »

Alors que Dec commençait à se gaver, il a été étouffé par son co-hôte, qui a ensuite dû s’excuser auprès de l’appelant suivant.







(Image: ITV)



Ils espéraient que le prochain concurrent Stefan aurait plus de chance, mais il a également donné « l’alligator écossais » comme réponse.

« Ça ne rime pas pour l’amour de Dieu, » hurla Dec, tandis que même la fourmi aux manières plus douces marmonnait: « Howay, fils! »

Refusant d’admettre sa défaite, Stefan devina une fois de plus « Scottish gator », provoquant l’explosion de Dec.

S’approchant de la caméra, Dec a crié: « Quoi?!? Ne rime pas. »

Poussant la tête d’un air moqueur, il ajouta: «L’alligator écossais. Ne rime pas.







(Image: ITV)



Ant a souligné qu’ils avaient établi que «l’alligator écossais» n’était pas la réponse – et a dit à l’appelant Corri qu’il espérait pour elle qu’elle avait raison.

Cette fois, « Scot croc » était une mauvaise estimation, et Corri n’a pas pu trouver la bonne réponse malgré l’aide des hôtes.

Un membre de l’équipe de production parlant à leurs oreilles a généreusement voulu lui donner la victoire, mais Dec a crié: « Réalisatrice! Ça ne rime pas! »

Finalement, le quatrième appelant Hayley a trouvé la bonne réponse – Jock croc – faisant bondir les gars en l’air de joie.







(Image: Caractéristiques Rex)



Le couple n’avait jamais l’habitude de boire un vendredi soir avant la diffusion de l’émission afin d’être au top de sa forme.

Mais il y a eu une occasion où ils ont passé la nuit à boire, alors ils ont fini par faire le spectacle du samedi matin un peu pire pour l’usure.

« Nous n’avons jamais bu un vendredi soir! Une année, nous l’avons fait, c’était le millénaire », a déclaré Ant à Josh Smith de Glamour en février de cette année.

« Nous étions à l’antenne le lendemain matin. Nous étions à Newcastle, donc nous avons roulé toute la nuit et sommes allés en direct, un peu pire pour l’usure. C’était la seule fois. »

Dec a ajouté que samedi soir était leur soirée d’alcoolisme et a admis que dimanche était une «radiation» pour le couple.

Il a dit: « Nous avions l’habitude de sortir directement du spectacle le samedi, donc le samedi était une session. Les dimanches étaient une annulation! »







(Image: Ken McKay / REX / Shutterstock)



Ils sont tous les deux très friands de leur passage sur SM: TV, qui a vraiment lancé leur carrière en tant que présentateurs de télévision que nous connaissons et aimons aujourd’hui.

« Nous avons adoré ça. Je me souviens que Phillip Schofield nous avait dit, juste avant de commencer SMTV: en direct le samedi matin parce qu’il avait l’habitude de le faire, » Ce sera le meilleur plaisir que vous ayez jamais à la télé « », a déclaré Ant.

Il a poursuivi: « Vous savez ce que l’innocence et la liberté que nous avons dans cette émission, vous n’obtenez nulle part ailleurs.

«C’était avant les médias sociaux, tout le monde regardait la télévision et les chiffres d’audience étaient hors du commun pour une émission de télévision pour enfants. Tout le monde en parlait. C’était tellement amusant.







(Image: Ken McKay / REX / Shutterstock)



Les fans ont été déçus lorsqu’un retour prévu en 2018 a été suspendu, car Ant et Dec auraient été trop occupés par d’autres engagements de travail.

Mais ils ont finalement réussi à y arriver cette année – les garçons unissant leurs forces avec l’ancien co-animateur Cat Deeley alors qu’ils revivent leurs bons souvenirs de l’emblématique émission pour enfants du samedi matin.

L’histoire de SM: TV Live, qui sera diffusée le lendemain matin sur ITV, verra les trois présentateurs revisiter le studio où la série a été filmée et se remémorer les débuts cahoteux de l’émission et son apogée anarchique.

Ils revivre des moments classiques de «Wonky Donkey», «Challenge Ant» et les inoubliables «Chums».

Si cela ne suffisait pas, des visages célèbres tels que Kylie Minogue, Stephen Mulhern, Fleur East et Scarlett Moffatt expliqueront pourquoi SM: TV a fait des samedis matins la peine de se réveiller.







(Image: Twitter)



Ant et Dec ont déjà taquiné les fans avec ce qu’ils peuvent s’attendre à voir de l’émission spéciale.

Partageant un clip sur leur compte Twitter commun, ils ont écrit: « Nous avons sauté un petit SM: TV dans votre bas que nous pensons yule comme …

« De retour sur le même créneau que quand il a commencé il y a vingt-deux ans! Réglez vos alarmes, Boxing Day à 9h25 sur @ITV, vous seriez absolument fou de le rater. »

Dans la vidéo, le duo Geordie retourne dans les studios londoniens où la série a été initialement tournée.

«C’est là que nous avons créé le tout premier lien pour le tout premier épisode de SMTV Live», déclare Ant.







(Image: Twitter)



Avec Dec révélant qu’il se souvient du lien, Ant ajoute: « C’était quelque chose du genre » Réveillez-vous, levez-vous, c’est samedi matin « . »

Les présentateurs de Britain’s Got Talent ont également laissé entendre qu’il pourrait y avoir plus de SMTV à venir dans le futur.

« Quand nous l’avons fait, nous étions tous assis là et nous nous sommes dit: ‘Oh, nous devrions juste en faire une, une autre une fois. Lève-toi et fais-le. Mais fais-le à 9 h 25 un samedi matin pendant trois heures, », a déclaré Dec à Zoe Ball dans son émission BBC Radio 2 plus tôt cette année.

« Alors je ne sais pas, voyons voir. Nous aimerions le faire mais je ne sais pas si nous pouvons. »

* L’histoire de SM: TV Live diffuse le lendemain de Noël sur ITV à 9h25