Chloe Sims a été laissée cracher des plumes après que des fans l’ont accusée de mentir sur le fait de ne pas avoir subi de chirurgie plastique sur son visage.

La star de TOWIE, âgée de 38 ans – qui s’est fait injecter du Botox et des charges dans son visage pendant des années – a critiqué les affirmations selon lesquelles elle était passée sous le couteau pour changer sa structure osseuse après avoir partagé une photo d’elle-même à l’adolescence.

La photo de 20 ans montrait une Chloé à la peau éclatante dans sa beauté naturelle posant en pyjama blanc avec ses longs cheveux bruns balayés en une queue de cheval en désordre.

Il a été vu cette semaine dans l'émission spéciale de Noël The Only Way Is Essexmas, ainsi que des clichés de Chloé dans sa jeunesse de mannequin – avec des boucles et du maquillage croustillants de style années 1990.





















Mais les fans n’ont pas été convaincus par les affirmations de Chloé selon lesquelles elle n’est jamais passée sous le couteau sur son visage, beaucoup soulignant à quel point elle était différente maintenant.

La mère de l’un d’eux a profité de son histoire Instagram pour claquer les rumeurs, disant aux trolls «épais» qu’elle les renierait s’ils étaient ses parents.

« Je viens de supprimer certains commentaires sur mes réseaux sociaux », a-t-elle déclaré à la caméra.

« Combien de fois puis-je dire que je n’ai pas subi de chirurgie du visage? »











Elle a poursuivi: « La chirurgie change la structure de vos os sur votre visage. »

« J’ai eu des traitements esthétiques, oui, mais ce n’est pas de la chirurgie. »

Chloé a ouvertement parlé de la chirurgie plastique qu’elle avait déjà subie sur son corps, y compris deux boulots pour la faire passer d’un 34B à un 34EE, et deux lève-fesses brésiliens pour arrondir ses fesses – ainsi que des facettes pour remplacer son sourire naturel.

Mais elle se voit continuellement refuser une chirurgie du visage, y compris un travail du nez et des implants au menton, affirmant que son changement de visage est uniquement dû aux charges.





















« Les gens continuent » elle a besoin de faire vérifier sa santé mentale, elle a subi trop de chirurgie plastique sur le visage « , a poursuivi Chloé.

« Puis une femme dit » vous avez eu trop de Botox, vous ne pouvez pas bouger vos lèvres. «

« Vous ne pouvez pas avoir de Botox dans vos lèvres, espèce de p **** épais. »

Elle a ajouté: « Comme c’est embarrassant. Si c’était l’un de mes parents, je les renierais.

«Je me débrouille avec ce visage. J’aime mon visage. Alors voilà.





















Ce n’est pas la première fois que Chloé perd son chiffon à cause de questions sur son apparence changeante – en avril 2019, elle a explosé de rage lorsque les fans lui ont demandé pourquoi elle avait l’air si différente de celle de son adolescence.

« Apparemment, j’ai eu un travail de nez? Des remplisseurs de joues et d’autres travaux sans fin? » Elle a tweeté, partageant des clichés d’elle-même à 13, 17 et 18 ans.

« C’est drôle ça? On traîne à nouveau les gens vers le bas, c’est nous ??? 17 – 13 – 18 ans comme vous pouvez voir exactement le même nez et le même visage #idiots. »

L’explosion de Chloé survient quelques jours après que sa fille de 15 ans, Maddie, rarement vue, ait fait ses débuts à TOWIE.











Le duo maman-fille rayonnait alors qu’ils posaient ensemble pour le spécial Noël TOWIE.

Accompagnée de ses tantes Demi et Frankie, Maddie se tenait fièrement à côté de sa mère glamour dans un blazer en velours et un jean noir déchiré dans le cadre de ses premières scènes de télé-réalité.

Madison est la fille de Chloé et de son ex-petit ami Matthew, Chloé lui donnant naissance à l’âge de 18 ans.

Chloé a déjà dit Nouveau magazine à propos de sa relation avec Matthew, en disant: « J’étais avec le père de Maddie, Matthew, pendant sept ans, mais nous avons fini comme frère et sœur et ce n’est pas ce que je veux. »

«Elle a de bonnes relations avec son père», a-t-elle ajouté.

« Je suis très proche des parents de son père. Elle est entourée de gens qui l’aiment. »