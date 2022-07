Furious Chelsea bloque deux départs après le détournement de Jules Kounde

Chelsea est furieux contre Barcelone à la suite de leurs bouffonneries cet été et, par conséquent, a bloqué les mouvements de Cesar Azpilicueta et de Marcos Alonso cet été, selon des informations.

Les Blues semblent avoir vu un deuxième accord d’été détourné par la partie espagnole, Jules Kounde ayant apparemment été transféré à Chelsea uniquement pour que Barcelone arrive à la onzième heure, le Camp Nou étant désormais la destination la plus probable pour le Défenseur français.

Les clubs se sont déjà affrontés pour l’ailier de Leeds United Raphinha, Chelsea perdant également à cette occasion alors que le Brésilien réalisait son rêve de toujours de rejoindre Barcelone plutôt que de passer à Stamford Bridge.

Maintenant, Tuchel a déjà fait allusion au mauvais sang entre les deux équipes lorsqu’il a été interrogé sur le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta, qui a été constamment lié à un déménagement à Barcelone cet été.

“C’est une question difficile car je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu’il veut”, a-t-il révélé en Pré-saison.

« Nous ne pensons pas tellement aux autres clubs. L’accent est mis sur nous et sur ce dont nous avons besoin. Je lui ai dit ça et je vous le dis que je comprends sur le plan personnel et professionnel. Mais je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu’il veut. Je suis un manager de Chelsea qui veut faire ce qu’il y a de mieux pour Chelsea.”

« Il n’aime pas ça mais il comprend. C’est dur pour lui car l’autre club est en permanence sur lui. Le 1er septembre, quand les choses se calmeront, alors il pourra jouer à son plus haut niveau.

Deux mouvements du Barca bloqués par les Bleus

Maintenant, selon le média espagnol Sport, les Bleus ont également bloqué le transfert proposé par Marcos Alonso aux géants catalans en raison de leur colère de perdre une nouvelle bataille de transfert.

‘Chelsea a décidé de bloquer l’opération, comme cela s’est déjà produit avec les négociations pour César Apilicueta en réaction à l’offensive du club du Barça pour reprendre l’embauche de Jules Koundé », rapportent-ils.

Bien que compréhensible, la décision de bloquer les mouvements semble être plus nuisible que bénéfique pour Chelsea, aucun des joueurs n’ayant un nombre significatif de prétendants cet été, mais tous deux faisant partie d’une équipe de Blues pléthorique.

