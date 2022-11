Furious Boy George claque Scarlette Douglas alors qu’elle l’interroge sur son séjour en prison

BOY George est resté furieux ce soir alors que Scarlette Douglas l’interrogeait sur son séjour en prison.

Le chanteur du Culture Club, 61 ans, a été emprisonné en 2009 après avoir été reconnu coupable d’avoir menotté le mannequin norvégien et escorte masculine Audun Carlsen à un mur et de l’avoir battu avec une chaîne en métal.

Rex

Rex

Curieuse d’en savoir plus, la courageuse Scarlette l’a interrogé sur l’incident – ​​laissant le chanteur bouche bée.

Il a qualifié l’hôte de Place In The Sun d ‘«inapproprié» car il a été forcé d’ouvrir sur son temps derrière les barreaux.

Boy George a fait rage dans le Bush Telegraph : « Scarlette a ouvertement parlé de mon procès.

“Je pensais que ce qu’elle avait fait était inapproprié, en fait. Je pensais qu’elle n’aurait pas dû dire ce qu’elle m’a dit.

“Et je pense que je l’ai très bien géré car c’est un gros point sensible pour moi quand les gens disent des choses comme ça.”

En savoir plus sur Je suis une célébrité MAUVAIS SANG Chris Moyles “jaloux” de Matt Hancock dans I’m A Celeb, déclare un expert en langage corporel FEU DE CAMP Chris fait face à un procès alors que les fans sont choqués après que la carrière de Scarlette ait été «réprimée»

Boy George, a précédemment déclaré qu’il était sous cocaïne et qu’il avait un épisode psychotique au moment de l’attaque – et qu’il ne se drogue plus depuis.

Depuis son entrée dans la jungle, la victime Audun a déclaré qu’il était “toujours traumatisé” de cette nuit-là alors qu’il claquait la décision de l’autoriser à participer à l’émission.

Scarlette a lancé la conversation en lui demandant avec désinvolture: “Qu’est-il arrivé à toi BG et à un type menotté et un radiateur?”

Il a rapidement claqué : “Ce n’est pas vrai”, alors qu’elle continuait : “Je ne connais pas l’histoire, j’ai juste entendu radiateur, menottes…”

Boy George a dit: “Ce n’est pas vrai, pas de radiateurs”, et elle a répondu: “Oh, juste des menottes.”





Devenant clairement assez agitée, la chanteuse lui a dit: “Les menottes sont vraies mais la partie sur le radiateur n’était pas vraie, mais merci de l’avoir soulevée.”

Alors qu’elle s’excusait, il a poursuivi: “Bon travail, je sais quelle était toute l’histoire.

“La meilleure façon d’expliquer mon truc, Scarlette, si je tabasse quelqu’un là-bas, ce serait des photos. Et il n’y en avait pas, parce que cela ne s’est pas produit.

« Ainsi, lorsque vous battez quelqu’un, la première chose que font les policiers est de prendre une photo et de la montrer au tribunal. Il n’y avait pas de photos parce que je n’ai pas fait ça.

“Mais j’ai fait une chose. Je l’ai menotté, ouais. Parce que j’avais menotté le gars que je l’avais déjà agressé.

“Alors, quand j’ai dit” je l’ai fait “, j’ai pensé, je vais dire la vérité, ils me laisseront rentrer chez moi. Je suis allé en prison pendant quatre mois. J’étais également sur le tag pendant quatre mois.

Discutant de son temps enfermé, Boy George a expliqué: «C’était très ennuyeux. Les vêtements étaient assez similaires à cela.

«Ils pensaient aussi que j’allais être un cauchemar total. Et quand je n’étais pas… ils m’ont littéralement remercié quand je suis parti. Ils étaient comme, ‘Oh mon dieu.

“Je savais quand j’étais là-bas, je me disais, ‘c’est pas ma vie. Ce n’est pas ce que je veux, je ne reviendrai jamais ». Je l’ai accepté et j’ai juste pensé que je prendrais ce qui se passerait.

Il a ajouté: «Parfois, je pense, est-ce que je veux l’expliquer? Je connais la vérité. Je sais aussi que si j’avais fait ce qu’on m’accuse de faire, je ne pense pas que je travaillerais. Je ne pense pas que je m’en serais jamais remis. C’était une scène exagérée légèrement tabloïd.