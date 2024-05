Furiosa se bat contre Garfield pour l’un des pires box-offices du Memorial Day depuis des décennies

Le vieux monde est dur, nous espérons donc que vous pourrez vous réconforter dans une image mentale qui nous a permis de traverser les matinées froides et pluvieuses occasionnelles de ces derniers temps : l’Imperator Furiosa, la reine de bataille des déserts, affrontant le chat lasagne obèse Garfield dans une bataille pour la mort. Oh, comme la fourrure volera ; oh, comme les lundis seront pleurés.

Certes, cet hypothétique match de rancune est plus amusant que ce qui se passe réellement au box-office ce week-end du Memorial Day, comme le montrent les films respectifs de nos deux champions, celui de George Miller. Furiosa : Une saga Mad Max et celui de Chris Pratt Le film Garfield– se battent sans relâche pour l’honneur de remporter le pire week-end de vacances depuis environ quatre décennies.

En effet, le Memorial Day semble prêt à poursuivre la tendance endormie de 2024 au box-office, avec Furiosamalgré beaucoup de battage médiatique de la part du Route de la fureur fans du monde entier, devrait rapporter entre 31 et 33 millions de dollars ce week-end. Cela le mettra juste en avance Garfieldqui vise également la barre des 31 millions de dollars, mais est toujours en passe d’être le pire match d’ouverture du Memorial Day en (par Date limite) 41 ans. (Je bats à peine Le retour du Jediqui a connu un démarrage lent au niveau national en 1983.) Cela inclut une ouverture bien pire que Route de la fureurqui est sorti en salles une semaine avant le Memorial Day en 2015 pour un montant de 45,4 millions de dollars (et s’est quand même fait botter les fesses par le film bien plus réussi Emplacement parfait 2.)

Pour autant que nous sachions, le monde entier ne se soucie tout simplement pas de voir des conneries incroyablement malades se produire dans les voitures comme nous le faisons, les gens normaux, bon sang. Furiosa– qui a reçu de très bonnes critiques, voire des hommages exultants Route de la fureur reçu – avec un manque « d’appel à quatre quadrants ». (C’est-à-dire que les gens ennuyeux ne veulent pas le voir.) Le film devait déjà rapporter un très faible montant de 40 millions de dollars ce week-end, mais on s’attend maintenant à ce qu’il soit encore inférieur à ce montant. C’est dur pour un film qui a coûté 168 millions de dollars pour afficher à l’écran tout ce magnifique chaos automobile ; Garfielddont la réalisation n’a coûté qu’environ 60 millions de dollars, finira par être le film le plus rentable des deux, peu importe qui finira par gagner le week-end.