Warner Bros./Everett

Malgré l’augmentation du nombre de films sur le marché, nous ressentons toujours les conséquences des grèves. Comment c’est? Beaucoup n’ont pas encore l’habitude d’aller au cinéma, et même si le contenu est roi, aucune des sorties de ce week-end ne devrait créer une ruée : l’une est une préquelle/un spin-off avec une nouvelle actrice pour un film culte bien-aimé et lauréat d’un Oscar, et l’autre est un film familial sur un vieux chat de bande dessinée qui mange des lasagnes. Ne vous attendez pas à un week-end de quatre jours de plus de 200 millions de dollars comme l’ont offert les deux derniers cadres de vacances du Memorial Day.

Le préquel de Geroge Miller de Warner Bros Furiosa : Une saga Mad Max a réalisé 3,5 millions de dollars dans 3 400 emplacements et a commencé les avant-premières à 15 heures.

2015 Max Max Fury Route a publié des avant-premières de 3,7 millions de dollars en mai 2015 sur des séances commençant à 19 heures et s’ouvrant à 45,4 millions de dollars, n ° 2 ce week-end. Le film a atteint un multiple de 3,3x. C’est l’espoir ici pour ce film qui a Le Gambit de la Dame la star Anya Taylor-Joy remplace Charlize Theron dans cette épopée dystopique du désert sur l’acolyte de Mad Max (selon à qui vous demandez – Furiosa est sans doute le patron du dernier film). Furiosa devrait afficher 40 millions de dollars au cours de ses quatre jours.

Contrairement à Indiana Jones et le cadran du destin, la grande première hollywoodienne de l’année dernière à Cannes, qui a été poignardée par la critique, Furiosa en a conquis plus d’un avec 89% de certifiés frais sur RT. Touchons du bois, Furiosa sur le compteur d’audience de Rotten Tomatoes est de 96 %. Les sorties Screen Engine/Comscore PostTrak sur le film de Taylor-Joy et Chris Hemsworth sont également très fortes avec 4 1/2 étoiles et une recommandation de 70 %. Les hommes, à 68 %, ont attribué à la photo une note de 87 %, tandis que les femmes, à 32 %, lui ont donné 81 %. Espérons que tout bon bouche à oreille porte ses fruits du vendredi au dimanche.

Pendant ce temps, Alcon/Sony Le film Garfield a publié 1,9 million de dollars d’émissions qui ont commencé hier à 14 heures dans 3 243 emplacements. C’est un peu plus élevé que les avant-premières d’IF jeudi dernier de 1,75 million de dollars. Garfield devrait rapporter plus de 30 millions de dollars sur quatre jours. Garfield est à 37% pourri avec les critiques de RT. Le public général était de 58 %, les parents de 19 % et les enfants de moins de 12 ans de 23 %. Le grand public a attribué à la photo animée 3 1/2 étoiles, tandis que les parents et les enfants lui ont attribué 4 1/2 étoiles. Dans l’ensemble, les femmes sont plus nombreuses que les hommes pour Garfield entre 55% et 45%.

Studios des Anges Vue a reçu 4 1/2 étoiles et une recommandation définitive de 68%. Femelle lourde à 64%. La démo des plus de 55 ans est arrivée à 47 % – pas de surprise ici pour un film confessionnel.

Ailleurs, Paramount’s SI termine la première semaine avec 42,5 millions de dollars, soit 8 % de moins que le dernier titre PG live-action, Houblon, qui a affiché une première semaine de recettes de 46,4 millions de dollars. Ce film Universal, qui comprenait également une animation CGI, a terminé son budget États-Unis/Canada à 108 millions de dollars. Aucune suite n’a reçu le feu vert pour le grand écran. SI espère réduire de 50 % son ouverture de 33,7 millions de dollars. Houblon était en baisse de -43%. Gardez à l’esprit Houblon était un titre de Pâques joué trois semaines après le week-end saint.