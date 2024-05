Les salles de cinéma ressemblent de plus en plus à des friches cet été. Ni l’un ni l’autre » Furiosa : Une saga Mad Max » ni » Le film Garfield » pourrait sauver le week-end du Memorial Day, qui se dirige vers son plus bas niveau depuis deux décennies.

» Furiosa« , le préquel de Mad Max avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, a remporté la première place pour le week-end du vendredi, samedi et dimanche avec 25,6 millions de dollars, selon les estimations du studio dimanche. Warner Bros. attend lundi pour publier ses estimations sur quatre jours.

« The Garfield Movie », animé et familial, était l’autre grande nouveauté ce week-end de Columbia Pictures et Alcon Entertainment de Sony. Il revendique la première place pour le week-end de vacances de quatre jours avec des ventes de billets estimées à 31,9 millions de dollars jusqu’au Memorial Day. Sony estime ses bénéfices sur trois jours à 24,8 millions de dollars.

Mis à part le Memorial Day en 2020, lorsque les cinémas ont été fermés à cause du COVID-19, ce sont les films n°1 les moins rémunérateurs en 29 ans, puisque « Casper » a gagné 22,5 millions de dollars (non ajustés à l’inflation) au cours de ses quatre premiers jours en 1995. Les gros salariés sont plus typiques pour le week-end de vacances, qui a vu dix films remporter 100 millions de dollars, menés par « Top Gun : Maverick’s », lancement record de 160 millions de dollars en 2022. L’année dernière, le live-action « La Petite Sirène » a rejoint le groupe avec un premier gain de 118 millions de dollars. Le public s’est même montré plus nombreux au cours de la week-end de pandémie en 2021 pour « A Quiet Place Part II », qui a rapporté plus de 57 millions de dollars.

« Ce fut un week-end commémoratif plutôt lent », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média principal chez Comscore. « Certaines choses ne se sont pas produites et ont créé cette situation : nous n’avions pas de vent favorable à l’approche de l’été. Nous avons démarré l’été sans un film Marvel. D’une certaine manière, nous avons rattrapé notre retard toute l’année.

On ne s’attendait pas à ce que « Furiosa » rejoigne le club d’ouverture à 100 millions de dollars, que Warner Bros. a diffusé sur 3 804 écrans aux États-Unis et au Canada. Mais il était censé avoir une performance légèrement meilleure, de l’ordre de 40 millions de dollars, au cours de ses quatre premiers jours. Cela aurait été plus conforme à son prédécesseur, « Mad Max : Fury Road », qui a ouvert ses portes à 45,4 millions de dollars en mai 2015. « Fury Road », avec Charlize Theron et Tom Hardy, a ensuite rapporté près de 380 millions de dollars dans le monde.

Cette nouvelle histoire d’origine dans laquelle Taylor-Joy joue une version plus jeune du personnage de Theron avait également beaucoup d’atouts, y compris de fortes critiques du Le Festival de Cannes vient de se terminer (il a 89% sur Rotten Tomatoes) et une tournée de presse internationale éclatante avec de nombreux premiers looks buzzy de Taylor-Joy. À l’échelle internationale, il a rapporté 33,3 millions de dollars, ce qui représente un lancement mondial de 58,9 millions de dollars. Avec un budget de production annoncé de 168 millions de dollars, sans compter le marketing et la promotion, « Furiosa » a un long chemin vers la rentabilité.

« Le film Garfield », quant à lui, avait un budget plus modeste, à 60 millions de dollars, et est considéré comme un lancement solide pour la franchise. Il a déjà ouvert ses portes à l’international et a rapporté à ce jour plus de 66 millions de dollars. Son lancement national a largement dépassé les premiers week-ends des tentatives précédentes de films Garfield.

Chris Pratt interprète le chat orange qui aime les lasagnes et déteste le lundi dans le film qui a reçu des critiques cinglantes de la part des critiques (il a 37 % sur Rotten Tomatoes). Pendant ce temps, le public a attribué à « Furiosa » et « The Garfield Movie » un CinemaScore B+ et 4,5 étoiles sur 5 sur PostTrak.

Au cours de son deuxième week-end, le « IF » de John Krasinski a chuté de 53 %, ajoutant 16,1 millions de dollars jusqu’à dimanche et 20,7 millions de dollars jusqu’à lundi, portant son total national à 63,3 millions de dollars. Dans le monde, il a dépassé les 100 millions de dollars. « Le Royaume de la planète des singes », qui en est à son troisième week-end, a ajouté 13,4 millions de dollars jusqu’à dimanche, portant son total mondial à 294,8 millions de dollars, ce qui en fait le quatrième film le plus rentable de l’année.

Tout cela s’ajoute à un saison cinématographique d’été non seulement cela sera en deçà du montant normal de 4 milliards de dollars, mais il pourrait même avoir du mal à atteindre 3 milliards de dollars. Plus tôt cette semaine, le secteur du commerce, The Hollywood Reporter, a demandé : « qu’est-il arrivé à l’ouverture de 100 millions de dollars ? » Notamment, 2024 n’en a pas encore eu. Le plus grand de l’année a été « Dune : Part Two », qui ouvert à 82,5 millions de dollars et a continué à gagner plus de 711 millions de dollars dans le monde.

« Le cinéma engendre le cinéma », a déclaré Derarabedian. « Chaque studio encourage tous les autres studios à connaître un grand succès. »

L’absence d’un récent succès fulgurant ne fait que mettre davantage de pression sur les films à venir pour combler le retard. Toujours en chemin sont une multitude de superproductions potentielles comme « A Quiet Place: Day One » de Paramount (27 juin), « Despicable Me 4 » d’Universal (3 juillet) et « Torsades » (19 juillet) et deux poids lourds de Disney : « Inside Out 2 » (14 juin) et « Deadpool et Wolverine » (26 juillet).

« Ce n’est pas encore fini », a déclaré Dergarabedian. « Il y a beaucoup de grands films en route. La chaleur estivale est là pour que les films de juin et juillet soient vraiment à la hauteur.

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. « Furiosa : Une saga Mad Max », 25,6 millions de dollars.

2. « Le film Garfield », 24,8 millions de dollars.

3. « SI », 16,1 millions de dollars.

4. « Le Royaume de la planète des singes », 13,4 millions de dollars.

5. « The Fall Guy », 5,9 millions de dollars.

6. « Les Étrangers : Chapitre 1 », 5,6 millions de dollars.

7. « Sight », 2,7 millions de dollars.

8. « Challengers », 1,4 million de dollars.

9. « Bébés », 1,1 million de dollars.

10. « Retour au noir », 1,1 million de dollars.