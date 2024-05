Le lot de films du week-end du Memorial Day de cette année, dirigé par Warner Bros. « Furiosa : A Mad Max Saga » et « The Garfield Movie » de Sony pourraient générer un solide retour sur investissement pour leurs studios. Mais il est très peu probable qu’ils sauvent les cinémas de ce qui s’annonce comme le pire box-office du week-end du Memorial Day depuis un quart de siècle.

Le week-end du Memorial Day a historiquement servi de rampe de lancement pour certains des plus grands succès estivaux de l’histoire du box-office, le plus récent étant le record de Paramount « Top Gun: Maverick » en 2022, qui a eu un démarrage national de 160,5 millions de dollars sur quatre jours. L’année dernière, le remake de « La Petite Sirène » de Disney était en tête des charts avec un lancement prolongé de 118,8 millions de dollars en Amérique du Nord.

« Furiosa », la préquelle enflammée de George Miller du film oscarisé « Mad Max: Fury Road » en 2015, ne va pas s’en approcher. Bien qu’il soit prévu qu’il soit le film n°1 ce week-end, le suivi des pré-sorties permet au film de démarrer sur quatre jours dans la fourchette basse de 40 millions de dollars. « The Garfield Movie », basé sur la bande dessinée classique de Jim Davis, devrait démarrer entre 30 et 35 millions de dollars sur quatre jours.

La dernière fois que le film n°1 du week-end du Memorial Day a été diffusé à hauteur de 40 millions de dollars, c’était en 2015, avec le film Disney de Brad Bird, « Tomorrowland », qui a rapporté 42,5 millions de dollars sur quatre jours. Ce fut un mauvais début qui a conduit au film à 190 millions de dollars, avec 209 millions de dollars de recettes mondiales.

À l’époque, les recettes globales du week-end de 194 millions de dollars étaient considérées comme une année en baisse pour le box-office de mai, mais cela aurait pu être bien pire si tous les autres films du top cinq n’avaient pas rapporté plus de 194 millions de dollars. 25 millions de dollars ce week-end. Le remake de « Poltergeist » de 20th Century Fox était n°5 des charts avec une ouverture de 26,7 millions de dollars, tandis que les numéros 2 à 4 ont été comblés par des résultats substantiels pour « Fury Road », « Pitch Perfect 2 » et « Avengers : L’ère d’Ultron »

Au-delà de « Furiosa » et « Garfield », aucun autre film de ce week-end ne dépassera probablement les 25 millions de dollars sur quatre jours, y compris le troisième week-end du « Royaume de la planète des singes ». Sans une ouverture de niveau « Petite Sirène » pour compenser ce manque de soutien, les cinémas sont confrontés au pire week-end du Memorial Day que le box-office ait connu depuis 1999, lorsque « Star Wars : Épisode I » a fait grimper le box-office à 142,5 millions de dollars. avant l’inflation. (Cela exclut les années de pandémie 2020-21, au cours desquelles de nombreux cinémas ont été fermés pendant plusieurs mois.)

Un tel sort mettrait fin à un box-office de mai qui est actuellement en retard de 20 % par rapport au rythme fixé en mai 2023 et est en passe de devenir le brut mensuel national le plus bas enregistré en mai en dehors de la pandémie depuis au moins 2006, lorsque les recettes globales ont atteint 782 $. million.

À juste titre, 2006 a également été la dernière année non pandémique avant 2024 où aucun film Marvel ne figurait sur la liste de sortie de mai. Disney a déplacé le film des studios Marvel « Deadpool & Wolverine » du premier week-end de mai au 26 juillet en raison de retards de production causés par la double grève de l’année dernière, et les cinémas n’ont pas pu profiter de l’augmentation de la participation des cinéphiles que la franchise a historiquement apportée au milieu d’un baisse plus importante de la production théâtrale en raison de l’arrêt de travail.

« Furiosa » apportera-t-il la « Fureur » ?

Même si les perspectives globales pour les cinémas sont orageuses, Warner Bros. n’a pas nécessairement besoin de « Furiosa » pour figurer dans le top 10 de la liste d’ouverture du Memorial Day pour que ce soit un succès. En fait, une ouverture à la hauteur des projections ne serait que légèrement inférieure à l’ouverture de « Mad Max : Fury Road », qui fait désormais partie du canon cinématographique mais qui a connu un léger succès au box-office lors de sa sortie en 2015.

Produit avec un budget de 150 millions de dollars et sorti le week-end précédant le Memorial Day, « Fury Road » a ouvert ses portes à 45,4 millions de dollars en Amérique du Nord avant inflation. Avec lundi inclus, ce début passe à 50,7 millions de dollars. Le film a rapporté 153,6 millions de dollars de recettes nationales et 379,4 millions de dollars dans le monde.

« Furiosa » (Warner Bros.)

Considérant que « Furiosa » n’a aucun des acteurs principaux de son prédécesseur – Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth remplacent Charlize Theron et Tom Hardy sous le chapiteau – un départ prolongé de 40 millions de dollars est conforme à la façon dont un « Fury » Le préquel de Road » se produirait au box-office.

Jusqu’à présent, l’accueil réservé à « Furiosa » a été fort après sa première cannoise, avec une part de 86% Tomates pourries score. Le buzz sur les réseaux sociaux provenant du public ayant assisté aux projections préalables des fans a également été positif et pourrait contribuer à augmenter le trafic sans rendez-vous ce week-end.

Bien que ce soit une raison d’être optimiste pour Warner Bros., ce n’est guère de réconfort pour les cinémas qui regardent maintenant le baril d’un autre week-end de vacances avec des performances bien pires qu’ils ne le devraient.

« Garfield » et « IF » peuvent-ils coexister ?

Une autre question pour le week-end du Memorial Day est de savoir si « IF » de Paramount sera capable de développer son bouche-à-oreille tout en concourant pour un public familial avec « The Garfield Movie ».

Animé par DNEG avec un budget de 60 millions de dollars financé par Alcon Entertainment, « The Garfield Movie » devrait être une victoire facile au box-office pour Sony Pictures. Il a déjà rapporté 49 millions de dollars à l’étranger, la moitié de ses marchés internationaux et les États-Unis étant encore à venir.

« Garfield » a aussi l’avantage d’être le premier film d’animation en salles depuis « Kung Fu Panda 4 », ce qui devrait attirer les parents de jeunes enfants qui cherchent à sortir de la maison. Les critiques ont été mitigées sur le film – il a un 46 % de score de tomates pourries – mais comme ce fut le cas avec « IF », c’est la réception du public qui compte le plus.

Pour « IF », le week-end du Memorial Day sera essentiel pour déterminer si le film peut générer un bénéfice significatif par rapport à son budget de 110 millions de dollars après son ouverture à un montant plutôt modeste de 33,7 millions de dollars. La bonne nouvelle pour le film est qu’il a reçu de bons scores d’audience et qu’il a été joué devant un public plutôt diversifié.

Selon CinemaScore, l’audience du week-end d’ouverture de « IF » était de 56 % de familles et de 44 % de public général. Les démos ethniques étaient à 48 % blanches, 30 % latino-américaines, 12 % noires et 4 % asiatiques, et les répartitions selon le sexe et les plus de 25 ans étaient proches de 50/50.

Le meilleur scénario pour « IF » est que « Garfield » reçoive une plus grande part de son public du week-end d’ouverture de parents avec des enfants plus jeunes, laissant à « IF » un peu d’espace pour continuer à jouer auprès d’autres secteurs d’audience. Le fort accueil reçu par divers groupes démographiques pourrait permettre au bouche-à-oreille de se propager davantage, lui donnant ainsi une longueur d’avance jusqu’au début du mois de juin.

Les longues jambes de « IF » seront également un signe bienvenu pour les films familiaux non basés sur la propriété intellectuelle, qui ont eu plus de mal à s’imposer en salles que les films avec des personnages que les enfants et les parents reconnaissent immédiatement.