« Les cinéphiles ne veulent pas d’histoires d’origine préquelles », dans lesquelles les personnages importants de la franchise sont « dépeints non pas par l’acteur qui les a créés et définis, mais par un artiste plus jeune et moins célèbre », a déclaré Scott Mendelson, un analyste du box-office qui publie un bulletin d’abonnement. , a écrit samedi.

« Furiosa », réalisé par George Miller et avec Chris Hemsworth, est peut-être sorti trop tôt après le film similaire « Dune: Part Two », qui a généré des ventes de billets géantes en mars, ont déclaré certains dirigeants du film. Dans le même temps, ont-ils ajouté, « Furiosa » est peut-être sorti trop longtemps après « Fury Road », permettant ainsi à la base de fans de « Mad Max » de se refroidir.

Il y a également eu un manque de dynamisme au box-office, a noté Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. La saison estivale d’Hollywood a commencé avec « The Fall Guy », qui a atteint 28 millions de dollars de ventes de billets plus tôt ce mois-ci – le coup d’envoi de l’été le plus bas depuis 1995. Le box-office d’avril a souffert d’une pénurie de films, que les studios ont imputée aux retombées persistantes des grèves syndicales. en 2023.

« Le malaise actuel montre l’importance de la santé du marché dans son ensemble dans les mois précédant cette saison cinématographique très importante », a déclaré M. Dergarabedian dans un courrier électronique.

Les cinémas aux États-Unis et au Canada devraient vendre environ 125 millions de dollars de billets au cours du week-end, soit une baisse d’environ 40 % par rapport à l’année dernière, selon Comscore. Depuis le début de l’année, les ventes de billets dans les deux pays totalisent 2,6 milliards de dollars, en baisse de 22 % par rapport à la même période de l’année dernière, a indiqué Comscore.

M. Dergarabedian est cependant optimiste.

« Ce n’est pas fini pour les cinémas cet été comme beaucoup l’ont affirmé », a-t-il déclaré, notant que des suites comme « Inside Out 2 », « Moi, moche et méchant 4 » et « Deadpool & Wolverine » pourraient arriver comme des succès majeurs en juin et juillet. Si ces films aboutissent, dit-il, Hollywood pourra sauver « la perception du secteur du cinéma comme une partie viable et pertinente de l’écosystème du divertissement ».