Garfield a une autre raison de détester les lundis.

Dans un suspense au box-office, « Furiosa: A Mad Max Saga » est sorti de peu victorieux de « The Garfield Movie » dans les charts nord-américains. Dimanche, Warner Bros. et Sony ont tous deux revendiqué leur propre film classé n°1 avec environ 25 millions de dollars pendant le week-end et environ 31 millions de dollars pendant les vacances du Memorial Day lundi.

Selon les estimations de lundi, « Furiosa » a fini par générer 26,2 millions de dollars pour le week-end et 32 ​​millions de dollars pour les quatre jours. « Garfield » était étonnamment proche derrière avec 24 millions de dollars sur le week-end et 31,1 millions de dollars sur les quatre jours.

Quelle que soit la commande finale, c’est le pire week-end du Memorial Day depuis près de trois décennies – à l’exclusion de 2020, lorsque les cinémas ont été entièrement fermés à cause du COVID. Les comparaisons au box-office avec le même week-end de vacances en 2023 sont particulièrement difficiles – en baisse de près de 36 % – étant donné que le remake de « La Petite Sirène » de Disney a remporté la couronne avec 118 millions de dollars, l’un des meilleurs débuts pour les vacances. Dans l’ensemble, cette période du Memorial Day ajoute aux malheurs estivaux d’Hollywood, car les ventes de billets restent en retard de 22 % par rapport à 2023 et de 41 % par rapport à 2019, selon Comscore.

C’est une prestation particulièrement décevante pour « Furiosa », le cinquième opus de la série post-apocalyptique « Mad Max » du réalisateur George Miller. Le film classé R, qui met en vedette Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, devait récolter entre 40 et 45 millions de dollars pendant la période des fêtes. Et même cela n’aurait pas été un début fulgurant étant donné le prix du film de 168 millions de dollars. À l’échelle mondiale, « Furiosa » a gagné 65 millions de dollars. À ce rythme, il aura du mal à être à la hauteur du précédent opus de la franchise, « Mad Max: Fury Road » de 2015, avec Tom Hardy et Charlize Theron, qui a ouvert à 45 millions de dollars (pas pendant un week-end de vacances) et a finalement rapporté un modeste montant. 380 millions de dollars dans le monde. Malgré d’excellentes critiques, les analystes estiment que « Furiosa » a échoué parce que les préquelles font rarement aussi bien que les suites directes, surtout lorsqu’elles n’ont pas les stars originales. Et cette épopée d’action n’a pas réussi à s’étendre au-delà de son noyau démographique de cinéphiles masculins plus âgés.

Pour « Garfield », qui a coûté 60 millions de dollars, c’est un bon début pour un film familial tout en arrivant dans le bas de la fourchette des projections de 30 à 35 millions de dollars. Le film a déjà généré 66,3 millions de dollars à l’étranger et 91,1 millions de dollars à l’échelle mondiale, il est donc bien positionné dans sa sortie en salles. Chris Pratt interprète le chat titulaire qui déteste les lundis et adore les lasagnes dans « The Garfield Movie », financé et produit par Alcon Entertainment.