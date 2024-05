Furiosa atteint 58 millions de dollars, Garfield approche les 100 millions de dollars

« Furiosa : A Mad Max Saga » marque le pas au box-office international avec 33,3 millions de dollars provenant de 75 territoires. Le cinquième volet de la série post-apocalyptique du réalisateur George Miller a généré 58,9 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end de sortie, un début difficile compte tenu de son budget de production de 168 millions de dollars.

Au niveau national, le préquel de Warner Bros., « Furiosa », se bat étroitement avec le film d’animation « The Garfield Movie » de Sony pour la première place au box-office, chacun ayant rapporté environ 25 millions de dollars au cours du week-end et environ 31 millions de dollars jusqu’au Memorial Day lundi. Quel que soit celui qui arrive au premier rang, il s’agit de l’un des pires week-ends de vacances du Memorial Day depuis des décennies.

« Furiosa », à ce rythme, aura du mal à être à la hauteur de son prédécesseur, « Max Max: Fury Road » de 2015. Ce film, avec Tom Hardy et Charlize Theron, a récolté 380 millions de dollars pour un budget tout aussi important. Bien que le préquel classé R, qui met en lumière Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, ait été largement adopté par la critique et le public, il n’a pas reçu le même niveau d’éloges que « Fury Road », donc ce n’était pas le cas. capable de dépasser sa base de fans de cinéphiles masculins plus âgés.

En dehors des États-Unis et du Canada, « Furiosa » a démarré le plus fort en Corée avec 4,5 millions de dollars, suivie par la France avec 2,6 millions de dollars, le Royaume-Uni avec 2,5 millions de dollars, le Mexique avec 2,4 millions de dollars et l’Australie avec 2,2 millions de dollars. Les écrans Imax ont représenté 9,5 millions de dollars de ventes au box-office mondial, dont 4,7 millions de dollars provenant des marchés internationaux.

Depuis que « The Garfield Movie » a commencé sa diffusion internationale il y a quelques semaines, le film a progressé en termes de ventes de billets dans le monde avec 91,1 millions de dollars. « Garfield », dans lequel Chris Pratt interprète le célèbre chat orange qui déteste les lundis, était bien moins cher que « Furisoa », avec un coût de 60 millions de dollars. Il s’est classé troisième dans les charts internationaux du week-end avec 14 millions de dollars provenant de 51 marchés étrangers. « The Garfield Movie » n’a pas encore été déployé sur plusieurs marchés majeurs, dont le Japon, la France et l’Australie. Jusqu’à présent, les plus grands marchés sont le Mexique avec 17,4 millions de dollars et l’Allemagne avec 5,2 millions de dollars.

Disney et « Le Royaume de la planète des singes », du 20e siècle, ont décroché la deuxième place des charts étrangers avec 20,6 millions de dollars provenant de 52 marchés. Avec 17,1 millions de dollars en Amérique du Nord au cours du week-end de quatre jours, le quatrième chapitre de la franchise de redémarrage « Apes » a généré à ce jour 172 millions de dollars à l’international et 294,8 millions de dollars dans le monde. Ces ventes de billets sont suffisantes pour se classer au quatrième rang des films les plus rentables de l’année. Pourtant, le « Royaume » doté d’un budget de 160 millions de dollars a besoin de beaucoup plus d’élan pour égaler le total mondial de ses prédécesseurs, « L’avènement de la planète des singes » (481 millions de dollars) et « La guerre pour la planète des singes » (490 millions de dollars). et « L’aube de la planète des singes » (un record de 710 millions de dollars).

« IF » de Paramount, une comédie fantastique réalisée par John Krasinski et mettant en vedette Ryan Reynolds, arrive à la quatrième place des charts internationaux avec 11,3 millions de dollars provenant de 64 territoires. Le film adapté aux enfants a rapporté environ 21 millions de dollars au niveau national au cours du week-end de quatre jours, portant le total mondial des « IF » à 103,6 millions de dollars. Le film a coûté 110 millions de dollars à réaliser et plusieurs millions de plus à commercialiser, il compte donc sur sa capacité à tenir tout l’été pour justifier son budget.