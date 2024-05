Vous trouverez ci-dessous un enregistrement sans spoiler avant de vous diriger vers Furiosa : A Mad Max Saga. Si vous êtes juste ici pour voir s’il y a une scène post-générique, il n’y en a pas !

L’attente est terminée et Furiosa : A Mad Max Saga est enfin là. Au moins, ce sera pour vous très bientôt (nous supposons que c’est pour cela que vous êtes ici). Si vous comptez les instants, voici quelques cadeaux Furiosa pour vous aider. Tout d’abord, voici six minutes de séquences que le film a diffusées après une réponse monumentale et positive à Cannes !

Furiosa a-t-il une scène post-crédits ?

Furiosa n’a pas de scène post-générique. En ce sens, ce n’est pas différent des autres films de la série. Même Mad Max : Fury Road de 2015 ne comportait pas de scène post-générique. Ce n’est tout simplement pas le style du réalisateur George Miller.

Cela peut sembler décevant au début, mais vous comprendrez pourquoi Furiosa ne rompt pas cette tradition de si tôt ! N’oubliez pas de revenir vendredi pour notre analyse complète de Furiosa: A Mad Max Saga Ending Explained.

Dans La critique d’IGN sur Furiosa : A Mad Max Saga , Lex Briscuso a attribué à la préquelle une note de 10 sur 10 : « Il est difficile d’exagérer à quel point Furiosa : A Mad Max Saga est impeccablement conçu, à la fois en tant que préquelle de Mad Max : Fury Road et en tant qu’histoire autonome sur la création de Wasteland. un personnage puissant. Au cœur féroce et sauvage, le film de George Miller accède au statut d’épopée. Mêlant une construction du monde de premier ordre, un regard de réalisateur à la résonance émotionnelle, des performances époustouflantes, une cinématographie pointue et un score d’enfer, c’est le voyage d’un héros remarquable ponctué de scènes d’action incroyables et une réflexion tout à fait étonnante sur la vie et l’amour qui prévalent au-delà de la chute. de civilisation. C’est peut-être Hideo Kojima qui l’a mieux dit : « George Miller est mon Dieu, et la saga qu’il raconte est ma Bible. » Soyez-en témoin.