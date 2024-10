Il serait presque impossible d’exagérer l’impact considérable que Les travaux de George Miller sur Mad Max la franchise a dû changer le genre d’action. En combinant des éléments de westerns, de thrillers de science-fiction et de satires sociales, la trilogie originale de films de Miller a été immédiatement annoncée comme des succès cultes, puis progressivement acceptée comme des classiques légitimes dans le genre d’action. Après Mad Max : La route de la fureur est devenu un succès retentissant et un phénomène culturel, il y avait certainement des attentes très élevées quant à la prochaine destination de Miller pour la série. Il y avait des spéculations selon lesquelles Tom Hardy reviendrait pour jouer le rôle de Max dans une autre aventure, mais Miller a plutôt choisi de créer la préquelle Furiosa : Une saga Mad Maxce qui a permis Anya Taylor-Joie pour assumer le rôle sérieux que Charlize Théron rendu emblématique dans Mad Max : La route de la fureur. Furiosa : Une saga Mad Max créé une continuité plus définitive pour le Mad Max sériece qui était la direction créative parfaite pour réaliser un film centré sur un héros très différent.









« Furiosa : A Mad Max Saga » est une préquelle directe de « Mad Max : Fury Road »

Furiosa : Une saga Mad Max explore un fil narratif resté ambigu dans Mad Max : La route de la fureur concernant le « Green Place », une sorte de jardin d’Eden où Furiosa veut amener ses affranchis. Il est clair que Furiosa a un lien fort avec ce lieu, car la photo d’elle agenouillée et gémissant Mad Max : La route de la fureur est devenu l’un des plans les plus emblématiques de la franchise.Furiosa : Une saga Mad Max montre comment un jeune Furiosa est capturé par l’impitoyable chef de guerre Dementus (Chris Hemsworth), et contraint de gravir les échelons d’un jeune Immortan Joe’s (Lachy Hulme) bande de guerriers pour faire ses preuves. Cela fait d’elle une héroïne plus vulnérable, comme l’histoire de un enfant solitaire qui devient le rebelle qui renverse un leader fasciste devient encore plus inspirant dans Mad Max : La route de la fureur.





En rapport Les 10 meilleurs films d’Anya Taylor-Joy, classés Elle est vraiment cette actrice.

Furiosa : Une saga Mad Max fait Mad Max : La route de la fureur un film encore plus fortcar il examine à quel point la jeunesse de Furiosa était dépourvue de compassion. Les téléspectateurs ont peut-être d’abord compris pourquoi Furiosa semblait cynique dans Mad Max : La route de la fureurmais après avoir vu le sort malheureux de son amant Praetorian Jack (Tom Burke) a été rencontré, ainsi que son enfance traumatisante, il est logique qu’elle soit intrinsèquement sceptique quant aux intentions de qui que ce soit. Miller n’a jamais été un cinéaste intéressé par le service aux fans, mais la brève apparition de Max dans Furiosa : Une saga Mad Max offre un aperçu de la façon dont il a évolué au moment où Mad Max : La route de la fureur a commencé quinze ans plus tard. Il semblait toujours y avoir une note d’héroïsme quelque part chez Max, mais il a fallu l’inspiration de Furiosa pour qu’il libère véritablement son potentiel.





« Furiosa : A Mad Max Saga » rend hommage à chaque film de Mad Max​​​​​

Furiosa : Une saga Mad Max constitue une excellente double fonctionnalité avec Mad Max : La route de la fureurcar il se termine par un montage qui comprend certaines des scènes d’action les plus emblématiques du film précédent. Même s’il suffit en réalité de voir ce film pour en comprendre les enjeux émotionnels, Furiosa : Une saga Mad Max contient des allusions thématiques à chaque épisode du Mad Max franchise. Il s’agit essentiellement d’un thriller de vengeance bien fondé, comme l’original. Mad Maxexamine la guerre pour le pétrole et d’autres ressources qui était au centre de Mad Max 2 : Le guerrier de la routeet contient même une partie de l’absurdité accrue qui avait rendu Mad Max : Au-delà de Thunderdome une expérience tellement campy et divertissante.





Même si cela s’est malheureusement avéré être une énorme déception au box-office, Furiosa : Une saga Mad Max vieillira très bien ainsi l’un des meilleurs films d’action classés R des années 2020. Au-delà de son envergure incroyable et de ses performances impressionnantes, Furiosa : Une histoire de Mad Max est une histoire intemporelle de persévérance face à des obstacles incroyables. Ce n’est pas exactement comme l’autre Mad Max films, car Furiosa est un personnage différent avec des objectifs plus reconnaissables. Cela étant dit, cela ressort clairement des liens avec les autres versements que le film est une énorme lettre d’amour à la franchise qui l’a donné naissance.

L’histoire d’origine de la guerrière renégat Furiosa avant sa rencontre et son équipe avec Mad Max. Date de sortie 24 mai 2024 Directeur Georges Miller Durée d’exécution 148 minutes

Furiosa : Une saga Mad Max est diffusé sur Max aux États-Unis

Regarder sur Max