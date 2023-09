Furieux, Jack Fincham riposte à Danny Dyer après qu’il ait été qualifié de « connard » – menaçant « vous savez ce qui s’est passé »

Le vainqueur de LOVE Island, Jack Fincham, a applaudi à l’acteur d’EastEnders Danny Dyer après avoir été qualifié de « t *** ».

Le Sun a rapporté en exclusivité comment la star de la BBC avait porté un coup sauvage à Jack, 32 ans – qui sortait avec sa fille Dani, 27 ans, après que le couple ait vu des étincelles voler dans la série de télé-réalité ITV2.

Jack Fincham a applaudi à l’acteur d’EastEnders Danny Dyer après avoir été qualifié de « t *** »[/caption] Getty

L’acteur d’EastEnders s’en est pris à certains des anciens petits amis de sa fille Dani[/caption]

Pour ajouter encore de l’huile sur le feu, Danny, 46 ans, a fait l’éloge du nouvel homme de Dani, Jarrod Bowen, 26 ans, avec qui son aîné partage les adorables jumeaux Summer et Star.

Après avoir été qualifié d’ancien vendeur de stylos « f****** t**** », Jack a maintenant riposté sur ses histoires Instagram.

Dans un message texte, le garçon d’Essex a écrit : « Un connard ? Je n’ai jamais mangé de gigot d’agneau chez toi.

« Si vous avez quelque chose à dire sur moi, vous savez comment me joindre, alors ne dites pas de choses sans vous attendre à des conséquences car nous savons ce qui s’est passé la dernière fois, n’est-ce pas Danny Dyer. »

La menace apparemment voilée a stupéfié ses partisans, qui se sont rapidement rendus sur Reddit pour commenter le « délicieux drame ».

L’un d’eux a plaisanté : « Ok, il est temps de l’arrêter, c’est la meilleure chose qui existe depuis que c’est…. Le récit de Rebekah Vardy.

Un autre a posté : « Même s’il veut probablement juste un peu d’influence, les travaux se sont taris. Mais appeler Danny Dyer est fou.

Un troisième a écrit : « Jack est vraiment un idiot. Danny n’a même pas mentionné son nom.

L’un d’eux a ajouté : « Je ne peux pas m’arrêter de rire de ça ! Jack essaie-t-il vraiment de s’en prendre à Danny Dyer ? En plus, il a rompu avec Dani il y a si longtemps, elle est fiancée et a trois enfants, que se passe-t-il, Jack ?

Un fan a alors supposé : « Un drame délicieux, presque aussi savoureux que ce gigot d’agneau que Jack n’a jamais mangé. »

Dani, vainqueur de Love Island 2018, a remporté le succès avec son ex petit ami Jack dans la série, mais ils se sont séparés peu de temps après.

Elle a ensuite eu le cœur brisé lorsque son ex Sammy Kimmence a été emprisonné pendant 42 mois après avoir fraudé des OAP de 34 000 £.

Parlant des relations passées de sa fille, l’acteur Danny a été le premier à dire au Sun : « Mon Dani a acheté à la maison des f****** t****. Assis à ma table un dimanche, en train de manger mon gigot d’agneau.

Il a ajouté : « Alors je me suis adouci – vous ne pouvez pas dire à vos enfants de qui tomber amoureux. Vous devez suivre le flux putain.

« Et puis elle a acheté la maison de Jarrod Bowen. Je l’ai gagné. C’est un homme vraiment extraordinaire.

« Alors oui… si tous mes rêves pouvaient devenir réalité… tout ce que je veux, c’est qu’un homme – ou une femme, peu importe – vénère le putain de sol sur lequel marche ma fille. »

À l’époque, Dani et Jack attribuaient leur séparation à des horaires chargés.

C’est après cela que Dani et Sammy se sont réunis et ils ont accueilli un petit garçon nommé Santiago en 2021.

Dani élève désormais ses jumeaux – qu’ils ont accueillis en mai – et son fils Santi, âgé de deux ans, avec son partenaire Jarrod.

La famille souhaite que les choses deviennent officielles entre les deux hommes depuis novembre dernier.

Une source a déclaré : « Dani pense définitivement qu’il est The One, et elle adorerait avoir une bague à son doigt.

«Ils sont dans un endroit vraiment heureux, et elle sait qu’il n’est pas nécessaire de précipiter les choses, mais elle adorerait qu’il fasse sa demande en mariage et ses amis pensent que cela pourrait être envisagé.

« Des fiançailles de Noël seraient ravissantes. Elle a traversé des moments difficiles dans ses relations passées, mais elle a enfin compris son conte de fées.

Jack et Dani se séparent après six mois ensemble[/caption] BBC

Jack a ciblé Danny avec un commentaire énigmatique à la fin de son message, déclarant « vous savez ce qui s’est passé la dernière fois ».[/caption]