Furieuse, Kate Lawler riposte aux cruels « maigres-shamers » après avoir été accusée de « recherche d’attention » avec une publication Insta

FURIOUS Kate Lawler a riposté aux cruels « maigres-shamers » après avoir été accusée de « recherche d’attention » avec sa publication sur Instagram.

Le mari de la star de Big Brother, Martin « Boj » Bojtos, a été contraint de riposter après avoir été critiqué pour son poids.

Instagram/@thekatelawler

La star a reçu des commentaires cruels après avoir partagé un selfie dans un haut beige[/caption]

Et maintenant, la star de 43 ans a encore une fois été humiliée, ce qui l’a amenée à se mettre en colère.

Kate a posé dans un magnifique haut beige et a regardé la caméra tout en affichant un maquillage glamour et ses cheveux en vagues lâches.

Elle a écrit : « Vous définissez vous-même la beauté. La société ne définit pas votre beauté.

Et une personne a répondu : « Vous êtes belle mais je m’inquiète du message que cela envoie aux jeunes filles. Kate adore l’attention… d’où un autre de ces messages ! Chacun son goût mais je préfère manger des chips et me ressembler !

Et Kate n’en avait rien, car elle a répondu avec défi : « Quel message pensez-vous que j’essaie de faire passer ici ? Alors que je mange un croissant aux framboises au petit-déjeuner, je suis vraiment curieux d’entendre votre réponse.

Quelqu’un d’autre a déclaré dans les commentaires : « Je ne suis pas sûr que quiconque essaie d’être méchant avec les commentaires. Je pense que tout le monde est d’accord. Kate est la mère la plus fantastique et Noa est un honneur absolu. Je pense que le problème est de savoir si vous êtes gros ou mince, ou quoi que ce soit entre les deux, lorsque la forme de votre corps a changé autant que Kates, les gens s’inquiètent parce que ce n’est pas normal.

« Kate, je pense qu’il est juste de dire que tu es probablement la plus maigre et les gens sont inquiets et font remarquer que si tu as une maladie, tu ne peux pas voir où tu es, en termes de taille, et c’est le problème ici….. »

Mais malgré les réactions négatives concernant le poids de la star, beaucoup de ses fans n’ont pas tardé à la défendre et ont déclaré que ce n’était « personne ». entreprise.»

L’un d’eux a écrit : « Elle mange définitivement et très bien, vous ne regardez clairement jamais ses histoires les compresser. »

Une autre a posté : « C’est plutôt impoli de qualifier quelqu’un de mince, elle est mince et heureuse, pas ‘mince’. »

Un troisième a déclaré : « Traiter une autre personne de grosse ou de mince est un jugement et un impoli. »

Le mari de Kate a également riposté récemment et a écrit dans les commentaires : « J’aime que les gens s’inquiètent du poids de ma femme lorsque je cuisine pour elle », suivi d’un emoji riant.

Il a ajouté : « Les gars, détendez-vous, c’est l’angle de la caméra. Posez le téléphone et sortez un peu.

Instagram/@thekatelawler

Le mari de Kate s’en est également pris aux cruels humiliateurs corporels et a défendu sa femme[/caption]