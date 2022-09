Furey dit que près de 100 maisons ont été détruites dans le sud-ouest de Terre-Neuve, le coût des dommages n’est pas clair

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, affirme que le coût du nettoyage après la tempête post-tropicale Fiona n’est pas encore clair, mais près de 100 maisons – et ce n’est pas fini – ont été endommagées de façon irréparable dans le sud-ouest de Terre-Neuve.

Il a déclaré que le nombre de maisons détruites augmentera probablement à mesure que de plus en plus de résidents retourneront dans leur propriété et découvriront que la tempête a rendu leur maison invivable.

“La dévastation est incroyable”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse à la mairie de Channel-Port aux Basques lundi après-midi.

Furey, qui était à Gallipoli, en Turquie, vendredi pour assister à une cérémonie d’inauguration d’un mémorial au Royal Newfoundland Regiment, a déclaré qu’il avait écourté ses plans de voyage samedi lorsque l’ampleur des dégâts dans les communautés de la côte sud-ouest de Terre-Neuve est devenue claire.

Dans les prochains jours, a déclaré Furey, la province créera un programme financier pour aider les personnes déplacées qui n’avaient pas d’assurance habitation ou dont l’assurance ne couvrait pas les dommages causés par les ondes de tempête.

Il a déclaré que le gouvernement provincial administrera les fonds d’urgence le plus rapidement possible.

“Nous nous efforcerons de mettre en place le processus le plus efficace”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la province coordonnait avec le gouvernement fédéral et les dirigeants municipaux des communautés touchées et procédait à une évaluation des besoins, y compris un inventaire des propriétés.

“C’est une cible mouvante en ce moment”, a-t-il déclaré.

Furey a déclaré que la province profitera des fonds fédéraux de secours aux sinistrés et qu’il est également en pourparlers avec le gouvernement fédéral sur la création d’un programme de financement spécifiquement pour les communautés frappées par la tempête dans le sud-ouest de Terre-Neuve.

“Nous veillerons à ce que les besoins qui existent correspondent aux compétences qui arrivent”, a-t-il déclaré.

Furey a déclaré qu’il avait eu des discussions avec le premier ministre Justin Trudeau au sujet du soutien fédéral, y compris 100 militaires qui étaient en route vers la côte sud de Terre-Neuve lundi après-midi.

Début de reconstruction

Furey a déclaré que le potentiel d’ondes de tempête – la cause de la plupart des dommages à Port aux Basques, Burgeo et Burnt Islands – sera pris en considération lors de la reconstruction des communautés.

“Il y a des opportunités de reconstruire plus fort, il y a des opportunités de reconstruire avec des considérations différentes qui n’existaient pas à cause des contextes historiques et de la façon dont certaines de nos communautés ont été installées”, a-t-il déclaré.

Certaines des maisons qui ont été détruites samedi étaient là depuis près d’un siècle. Furey a déclaré que la reconstruction impliquera des consultations avec les résidents et les communautés.

Furey a déclaré que le gouvernement provincial pourrait créer un programme qui permettrait aux résidents dont les maisons sont encore debout, mais qui pourraient être à risque lors de futures tempêtes, de déménager dans une zone plus sûre.

Après la tempête de samedi, des débris ont été éparpillés partout à Port aux Basques. Les habitants estiment qu’il faudra des semaines pour nettoyer les dégâts. (Yan Theoret/CBC)

Le député provincial de Burgeo-La Poile, Andrew Parsons, qui vit à Port aux Basques, a déclaré que l’impact des dommages est difficile à décrire avec des mots.

“Cette ville a vu beaucoup de choses, cette côte a vu beaucoup de choses, mais rien de tel que ce que nous avons vu ces derniers jours”, a déclaré Parsons.

Parsons a déclaré qu’il connaissait des personnes touchées par la tempête, y compris la femme qui a été emportée en mer alors qu’elle se préparait à quitter sa maison samedi.

Il a déclaré que le gouvernement provincial se concentrait sur la réponse immédiate à la tempête, mais élaborait également des plans pour aider les résidents des communautés touchées.

“Nous allons être là pour chaque personne qui a perdu une maison, qui a perdu un véhicule, qui a perdu ses biens – vous l’appelez, nous serons là”, a-t-il déclaré.

Parsons a déclaré que le gouvernement provincial se coordonnait avec d’autres entités, comme la Croix-Rouge, pour trouver un abri à long terme pour les personnes déplacées.

Avant la séance d’information, le gouvernement provincial a annoncé un coordonnateur dédié pour aider toute personne ayant des questions liées à la tempête post-tropicale Fiona. Le coordinateur peut être joint par téléphone au 709-695-9871 ou par courriel à fionaresponse@gov.nl.ca à partir de 8 h NT le mardi.

Parsons a déclaré que le coordinateur de la réponse aidera également les gens à naviguer dans le processus d’assurance.

“C’est un problème qui va durer un certain temps. Nous serons là. Nous trouverons une solution”, a-t-il déclaré.

Hutchings relève les dégâts

Gudie Hutchings, ministre fédérale du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, était également à Port aux Basques lundi matin.

“Mon cœur est brisé”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement fédéral a accordé une demande de soutien au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Hutchings, qui est arrivé à Port aux Basques dimanche soir, a déclaré que les Forces armées canadiennes contribueront à la reconnaissance, au nettoyage et à l’ingénierie.

Elle a déclaré que des membres de la GRC, de la Garde côtière canadienne et du ministère de la Défense nationale sont à Port aux Basques pour aider aux efforts de secours. Elle a déclaré que le programme d’aide financière du gouvernement fédéral pour les personnes touchées par des catastrophes peut aider les propriétaires dont l’assurance ne couvrira pas les dommages.

“Nous mettons toutes nos ressources sur le terrain pour travailler en partenariat avec la province, et bien sûr la ville”, a-t-elle déclaré.

Gudie Hutchings, la ministre fédérale du Développement économique rural, a examiné les dégâts causés par la tempête post-tropicale Fiona à Port aux Basques lundi. (Yan Théoret/CBC News)

Bien que la ville ait évalué certains des dégâts, l’étendue totale – et le coût – de la reconstruction ne sont pas clairs. Hutchings a déclaré que la reprise sera un long processus. Elle a félicité le conseil municipal de Channel-Port aux Basques.

“Ces maires et conseils bénévoles s’engagent à faire du bon travail pour leur ville. Ils veulent avoir de bonnes infrastructures, de bons bâtiments communautaires. Ils veulent faire de leur ville un endroit sain et sûr où vivre. Lorsqu’ils s’inscrivent et mettent leur nom sur le scrutin, ils ne se rendent pas compte qu’ils vont aborder ce sujet », a-t-elle déclaré.

À mesure que l’océan se réchauffe en raison du changement climatique, a noté Hutchings, davantage de tempêtes tropicales se dirigeront vers le Canada atlantique, et les communautés côtières devraient commencer à se préparer.

“Malheureusement, nous allons en voir de plus en plus, nous devons donc construire pour l’avenir”, a-t-elle déclaré.

