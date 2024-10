Fureur face aux longues files d’attente à la National Gallery après l’interdiction des liquides déclenchée par les fanatiques écologistes de Just Stop Oil

Les visiteurs du musée ont exprimé leur fureur après que la National Gallery ait été contrainte d’imposer une interdiction sur les liquides à la suite d’une série d’attaques de militants.

Les nouvelles règles ont été introduites vendredi après des manifestations au cours desquelles The Hay Wain de John Constable, Rokeby Venus de Diego Velazquez et Tournesols de Van Gogh ont été pris pour cible par des militants de Just Stop Oil.

Des militants pro-palestiniens du groupe Youth Demand ont également collé en octobre La Maternité de Pablo Picasso pour protester contre la vente d’armes à Israël.

Des directives plus strictes stipulent désormais qu’« aucun liquide ne peut être apporté à la National Gallery, à l’exception des préparations pour nourrissons, du lait exprimé et des médicaments sur ordonnance ».

Cependant, Just Stop Oil a réussi à accéder à la galerie et à déployer une banderole pour exiger la libération de deux militants emprisonnés pour avoir jeté de la soupe sur le tableau des Tournesols de Van Gogh en 2022.

Le Telegraph a rapporté que certaines personnes ont dû faire la queue pendant plus d’une heure pour entrer, et celles qui ne connaissaient pas les règles devaient vider leurs bouteilles d’eau à l’extérieur.

Une visiteuse, Nina, a déclaré au Telegraph que les files d’attente étaient « pires que la sécurité de l’aéroport », déclarant : « Je suis membre mais je ne le serai peut-être pas après ça ».

En octobre 2022, Phoebe Plummer, 23 ans (à gauche) et sa collègue militante Anna Holland, 22 ans (à droite) ont lancé deux boîtes de soupe Heinz sur les Tournesols de la National Gallery de Londres.

Les manifestants ont jeté des boîtes de soupe aux tomates Heinz sur les Tournesols de Vincent Van Gogh à la National Gallery le 14 octobre 2022.

Écrire dans le Norme du soir Samedi, Melanie McDonagh a déclaré qu’un voyage à la National Gallery pourrait commencer à ressembler à un voyage à travers Heathrow.

Elle a déclaré avoir eu un « avant-goût » de ce qui allait se passer en assistant à une conférence de presse pour l’exposition Constable à la galerie.

En entrant par le hall alimentaire de Fortnum, elle « a ramassé quelques morceaux, dont de la sauce pour pâtes ».

Ce n’est que lorsqu’elle est arrivée au contrôle des bagages qu’elle s’est rendu compte que ce n’était « pas la bonne chose à apporter » dans le musée.

Elle a ajouté : « J’ai rendu le sac, j’ai obtenu un ticket pour le récupérer et j’ai appris ma leçon. Est-ce que cela m’a donné envie de réduire mes émissions de carbone ou de voter vert ? […] ce n’est pas le cas. Cela m’a donné envie de donner un coup de pied à un ours polaire ou, mieux encore, à un militant écologiste.

Phoebe Plummer, 23 ans, et Anna Holland, 22 ans, ont causé jusqu’à 10 000 £ de dommages au cadre doré d’une œuvre d’art lorsqu’elles ont ciblé les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres en 2022.

Plummer a été condamné à deux ans de prison, tandis que Holland a été condamné à 20 mois.

Les manifestants, vêtus de T-shirts Just Stop Oil, ont jeté deux boîtes de soupe aux tomates Heinz sur l’œuvre de 1888 en octobre 2022, avant de s’agenouiller devant le tableau et de coller leurs mains au mur en dessous.

Ils ont nié, mais ont été reconnus coupables d’endommagement de biens par un jury après un procès de quatre jours à la Crown Court de Southwark.

Plummer (à gauche) a été condamné à deux ans de prison, tandis que Holland (à droite) a été condamné à 20 mois pour avoir causé jusqu’à 10 000 £ de dommages au cadre doré d’une œuvre d’art lorsqu’ils ont ciblé les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres en 2022.

Des manifestants de Just Stop Oil couvrent The Hay Wain de John Constable à la National Gallery de Londres le 4 juillet 2022.

Le critique d’art JJ Charlesworth a posté sur ‘X’, anciennement connu sous le nom de Twitter, disant : ‘Donc, grâce aux clowns de Just Stop Oil et Youth Demand, plus de contrôles et de files d’attente à la National Gallery.’

« Les œuvres d’art et les musées qui les conservent pour le bénéfice de la société ne sont pas des caisses à savon pour les activistes qui veulent imposer leur hystérie à un public qu’ils ne parviennent pas à convaincre autrement. Sortez et restez dehors.

Une autre personne a posté : « Quand j’étais enfant, si nous allions dans un musée à Londres, mes grands-parents apportaient un pique-nique pour le déjeuner (nous le mangions au Green Park).

Les actions de Just Stop Oil dissuaderont avant tout les gens normaux qui aiment la culture mais manquent de moyens de visiter nos grands musées. C’est myope et regrettable.

En 2022, deux militants de Just Stop Oil, Hannah Hunt et Eden Lazarus, ont couvert le célèbre tableau The Hay Wain de John Constable avec leur propre version mettant en vedette des doubles lignes jaunes, de la pollution et une machine à laver.

En 2022, deux militants de Just Stop Oil, Hannah Hunt et Eden Lazarus, ont couvert le célèbre tableau The Hay Wain de John Constable avec leur propre version.

Les deux hommes ont chacun été libérés sous condition pour 18 mois et condamnés à payer à la National Gallery 540,74 £ chacun en compensation, totalisant le coût des dommages.

Le groupe a déclaré que sa version réinventée de cette œuvre inestimable de 1821, qui représente une scène rurale sur la rivière Stour dans le Suffolk, montre une « scène de cauchemar qui montre comment le pétrole va détruire notre campagne ».

Des historiens de l’art et des experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les deux étudiants de l’université de Brighton, qui ont déjà participé aux manifestations Just Stop Oil, auraient pu causer des dommages irréparables au chef-d’œuvre du XIXe siècle.

Mais la National Gallery a par la suite publié une déclaration clarifiant que le Hay Wain avait subi des dommages mineurs sur son cadre et sur le vernis du tableau, qui seraient tous deux réparés avant qu’il ne soit à nouveau accroché dans la salle 34 de la galerie.

La National Gallery a été contactée pour commentaires.