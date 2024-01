Fureur face aux documents du gouvernement écossais montrant que Nicola Sturgeon « a discuté de l’utilisation de Covid pour stimuler le rêve de diviser le Royaume-Uni »

Nicola Sturgeon est confrontée à la fureur aujourd’hui après que des documents du gouvernement écossais ont montré que son cabinet avait discuté de l’utilisation de Covid pour stimuler la campagne visant à diviser le Royaume-Uni.

Malgré ses tentatives répétées de « surprendre » Westminster avec des annonces pendant la pandémie, l’ancienne dirigeante du SNP a toujours insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention de le politiser.

Le 30 juin 2020, Mme Sturgeon a déclaré lors d’un point de presse sur la crise qui fait rage que quiconque « avance des arguments politiques ou constitutionnels se trouve complètement au mauvais endroit ».

Mais les comptes rendus d’une réunion du Cabinet écossais du même jour, mis en évidence lors de l’enquête Covid, ont montré qu’elle couvrait « la reprise des travaux sur l’indépendance et un référendum » et ont suggéré que les arguments devraient « refléter l’expérience de la crise des coronavirus ».

Les conservateurs écossais ont qualifié la révélation de « dégoûtante », affirmant que la pandémie n’était pas le « seul objectif » du SNP à l’époque. Ils ont déposé une question à Holyrood et ont demandé à Humza Yousaf de venir expliquer la situation.

Mme Sturgeon était considérée comme ayant mené une réponse forte à Covid dans les premières étapes, bien que le soutien du public à sa performance se soit refroidi par la suite.

Elle a depuis quitté ses fonctions de leader du SNP et de première ministre, et est désormais prise dans la fureur continue autour des finances des nationalistes – même si elle nie tout acte répréhensible.

Le procès-verbal du cabinet écossais a été diffusé vendredi lors de l’enquête Covid. Il a recueilli le témoignage de Kenneth Thomson, qui était à l’époque chef de la direction de la coordination Covid au nord de la frontière.

Jamie Dawson KC, avocat principal du module d’enquête sur l’Écosse, a lu à M. Thomson le procès-verbal du 30 juin 2020.

Ils ont déclaré que le Cabinet “a convenu qu’il faudrait envisager de redémarrer les travaux sur l’indépendance et un référendum, avec des arguments reflétant l’expérience de la crise du coronavirus et les développements concernant la sortie de l’UE”.

M. Dawson a demandé si cela montrait que le gouvernement écossais essayait de « politiser » la situation.

M. Thomson a nié cela, mais a reconnu qu’« à mesure que nous sortions des restrictions de verrouillage, une plus grande partie des activités ordinaires du gouvernement écossais ont commencé à reprendre, y compris cette partie ».

Les anciens ministres étaient furieux de l’habitude de Mme Sturgeon d’essayer d’éclipser le gouvernement britannique pendant Covid.

Témoignant lors de l’enquête officielle le mois dernier, Matt Hancock s’est plainte du fait qu’elle « détournait » les politiques pour donner l’impression qu’elle était en avance sur Westminster, même lorsque les questions avaient été discutées collectivement.

L’enquête Covid-19 a montré des messages WhatsApp de M. Hancock de juillet 2020, concernant les communications concernant les voyages depuis l’Espagne et la quarantaine.

Lorsqu’on lui a dit que le n°10 souhaitait communiquer l’affaire « dès que possible », M. Hancock a répondu : « Moi aussi. De toute façon, il y aura une fuite – et les Écossais essaieront de faire connaître leur annonce en premier.

“Nous avons trouvé cela beaucoup plus difficile lorsque les décisions remontaient au niveau du premier ministre, en particulier avec Nicola Sturgeon.

«Parce que nous constaterions que parfois une sorte de tournure était donnée à ce qui était essentiellement la même décision. C’était donc une frustration, je dois être honnête à ce sujet.

Le secrétaire fantôme à la Constitution des conservateurs écossais, Donald Cameron, a déclaré aujourd’hui : « Cette révélation étonnante et honteuse de l’enquête britannique sur le Covid explique pourquoi Nicola Sturgeon et nombre de ses collègues de haut rang étaient si désireux de supprimer leurs messages WhatsApp.

« Si une discussion sur la nécessité de pousser leur obsession pour l’indépendance était évoquée autour de la table du cabinet, nous ne pouvons qu’imaginer l’étendue de l’opportunisme constitutionnel grossier du SNP en matière de messagerie privée.

“Le peuple écossais a le droit de savoir pourquoi un gouvernement qui nous garantissait la sécurité publique comme son seul objectif a tenté d’organiser un autre référendum sur l’indépendance alors que le nombre de morts augmentait.

« Humza Yousaf était à l’époque un haut responsable du cabinet. A-t-il exprimé des objections à cette priorité honteusement biaisée ? Si non, pourquoi pas ?

“Le peuple écossais mérite une explication pour la décision scandaleuse de se concentrer sur les objectifs politiques du SNP lors d’une urgence de santé publique.”

Comment Nicola Sturgeon s’est frayé un chemin vers une augmentation du soutien de Covid

Nicola Sturgeon a passé une grande partie de la phase initiale de la pandémie à jouer un rôle de premier plan dans la politique britannique.

Profitant pleinement du pouvoir étendu des institutions décentralisées sur les politiques de santé, la Première ministre de l’époque a rapidement lancé ses propres séances d’information télévisées pour l’Écosse.

Comme ces réunions avaient lieu à l’heure du déjeuner, elle était souvent en mesure d’anticiper ce que le gouvernement britannique allait annoncer.

Et elle a également souvent adopté une ligne plus dure en matière politique, opposant son approche à celle de Westminster, souvent angoissée sur les libertés civiles.

Dès avril, elle avait déclaré lors d’une comparution que le confinement resterait en vigueur pendant “au moins” encore trois semaines – quelques heures avant une réunion cruciale de Cobra, au cours de laquelle la décision officielle devait être prise.

Le « gazumping » comprenait également des annonces sur la prolongation du verrouillage, permettant à plusieurs ménages de se réunir à l’intérieur.

Mme Sturgeon aurait contraint le gouvernement à des restrictions plus strictes aux frontières au milieu de 2020.

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, l’a accusée d’avoir « fait rebondir » le gouvernement britannique sur les règles relatives aux masques faciaux.

Il a déclaré que les ministres avaient été « aveuglés » par son annonce d’août 2020 et avaient décidé de faire demi-tour afin d’éviter « une grosse dispute avec les Écossais ».

Mme Sturgeon a également fait un grand jeu en maintenant des messages plus durs lorsque la marque Stay at Home a été abandonnée par Boris Johnson.

Et quelques semaines après que le gouvernement britannique ait abandonné ses points d’information quotidiens, Mme Sturgeon bénéficiait toujours d’une exposition quotidienne à la télévision.

Qu’elles soient intentionnelles ou non, ces pitreries ont certainement entraîné une montée en puissance du soutien à l’indépendance. Le soutien au « oui » a atteint 55 % dans les sondages de l’été 2020.

Mais plus tard au cours de la pandémie, une grande partie de l’éclat est venue de la performance de Mme Sturgeon, le Royaume-Uni s’attribuant le mérite de la campagne de vaccination et d’un assouplissement plus opportun du confinement..