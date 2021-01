Emmanuel Macron a été critiqué pour avoir affirmé que le jab Oxford-AstraZeneca semblait être « quasi inefficace » chez les plus de 65 ans – Gonzalo Fuentes / Reuters

Emmanuel Macron a été accusé d’avoir fait des affirmations « absurdes » et « fausses » au sujet du coup d’Oxford-AstraZeneca qui risquait de saper la confiance du public dans le programme de vaccination du Royaume-Uni.

Des députés et des scientifiques conservateurs ont accusé le président français de ne pas comprendre la science après avoir affirmé que le vaccin «ne fonctionnait pas comme prévu» et semblait «quasi inefficace» chez les plus de 65 ans.

M. Macron a également critiqué la décision du Royaume-Uni d’administrer des doses à 12 semaines d’intervalle, affirmant que cela pourrait « accélérer les mutations » du virus. Il parlait quelques heures avant que l’Agence européenne des médicaments (EMA) n’approuve l’utilisation du vaccin AstraZeneca, déclarant qu’il pouvait être utilisé «chez les personnes âgées».

C’était la dernière salve de l’extraordinaire querelle entre Bruxelles et le Royaume-Uni au sujet des vaccins, qui a vu l’UE revenir vendredi soir sur des mesures visant à empêcher les jabs de passer de la République d’Irlande à l’Irlande du Nord.

Les plans, qui faisaient partie de mesures plus larges de l’UE visant à contrôler les exportations de vaccins, menaçaient de créer efficacement une frontière sur l’île d’Irlande et se sont heurtés à une violente réaction internationale.

Arlene Foster, Premier ministre d’Irlande du Nord, l’a qualifiée d ‘«acte d’hostilité incroyable», tandis que l’archevêque de Cantorbéry, le très révérend Justin Welby, a également condamné cette décision, avertissant que «chercher à contrôler l’exportation de vaccins sape l’éthique fondamentale de l’UE. «

Par ailleurs, Micheal Martin, le Taoiseach irlandais, a exprimé son inquiétude lors de discussions tendues avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, des sources indiquant que ni les gouvernements britannique ni irlandais n’avaient été informés à l’avance.

Après s’être entretenu avec Mme Foster et M. Martin, le Premier ministre s’est également entretenu avec Mme von der Leyen, au cours de laquelle il a exprimé ses «graves inquiétudes quant à l’impact potentiel que les mesures que l’UE a prises aujourd’hui sur les exportations de vaccins pourraient avoir».

Michael Gove s’est entretenu avec Maros Sefocovic, vice-président de la Commission européenne et son homologue de la commission mixte Royaume-Uni-UE, pour « exprimer l’inquiétude du Royaume-Uni face au manque de notification de l’UE sur ses actions par rapport au protocole d’Irlande du Nord ».

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, a exhorté l’UE à désamorcer les tensions et à déployer un «esprit de coopération» avec le Royaume-Uni pour traverser «une crise extrêmement grave».

Faisant face à une condamnation croissante, la Commission a publié hier soir une déclaration confirmant le demi-tour, ajoutant qu’elle « garantirait que le protocole Irlande / Irlande du Nord ne soit pas affecté ».

S’exprimant à Paris vendredi après-midi, M. Macron a déclaré à propos du coup d’AstraZeneca: « Nous attendons l’EMA [European Medicines Agency] résultats, mais aujourd’hui tout porte à penser qu’il est quasi inefficace sur les personnes de plus de 65 ans, certains disent celles de 60 ans ou plus.

« Ce que je peux vous dire officiellement aujourd’hui, c’est que les premiers résultats que nous avons ne sont pas encourageants pour les 60 à 65 ans concernant AstraZeneca. »

Sir John Bell, titulaire de la chaire regius de médecine de l’Université d’Oxford qui a dirigé les essais de vaccins et est membre du groupe de travail britannique sur les vaccins, a déclaré que les commentaires de M. Macron étaient « très injustes et également faux ».

« Cette déclaration suggère qu’il n’a pas examiné les données cliniques ou d’immunogénicité qui montrent qu’il est excellent chez les plus de 65 ans », a déclaré Sir John. « Il existe de nombreuses preuves de fortes réponses anticorps dans ce groupe d’âge et vous pouvez être certain qu’ils répondront au vaccin. Peut-être essaie-t-il de réduire la demande de vaccin pour une raison quelconque. »

Greg Clark, le président du comité scientifique des Communes, a déclaré: « Il semble que le président Macron ait commis une erreur. C’est absurde. »

L’ancien dirigeant conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré: « Ses remarques imprudentes portent atteinte à la santé publique en faisant le jeu des anti-vaxxers sur une fausse prémisse. À cet égard, il surpasse Donald Trump. »

L’UE a annoncé une liste de 90 pays qui sont exemptés de son bloc d’exportations mais a refusé d’inclure la Grande-Bretagne, suscitant des craintes qu’elle pourrait chercher à retenir le vaccin Pfizer de fabrication belge en représailles à AstraZeneca refusant de détourner les approvisionnements de ses usines de fabrication britanniques. .

Confirmant les nouveaux contrôles, l’UE a déclaré: «Pour lutter contre le manque actuel de transparence des exportations de vaccins en dehors de l’UE, la Commission met en place une mesure exigeant que ces exportations soient soumises à une autorisation des États membres.

« Dans le processus de finalisation de cette mesure, la Commission veillera à ce que le protocole Irlande / Irlande du Nord ne soit pas affecté. La Commission ne déclenche pas la clause de sauvegarde.

«Si les transits de vaccins et de substances actives vers des pays tiers sont abusés pour contourner les effets du système d’autorisation, l’UE envisagera d’utiliser tous les instruments à sa disposition.

« Dans le processus de finalisation du document, la commission peaufinera également le processus décisionnel dans le cadre du règlement d’application. »

Alors qu’AstraZeneca fait valoir qu’elle n’est pas obligée de réacheminer les fournitures pour compenser un manque à gagner causé par un problème dans l’une de ses usines européennes, il est entendu que M. Johnson discute de la possibilité de libérer certains coups pour empêcher le retournement rapide des rangs. dans une «guerre des vaccins».

Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois et coprésident du Conseil européen des relations étrangères, a déclaré: « J’espérais ne pas voir l’UE conduire le monde sur la voie destructrice du nationalisme vaccinal. Toute l’histoire de succès de notre continent a fait partie des chaînes de valeur mondiales ouvertes. «

L’archevêque de Cantorbéry est également entré dans la dispute, écrivant sur les réseaux sociaux que «l’enseignement social chrétien» a inspiré à l’origine l’UE, qui a la «solidarité» en son cœur. Il a poursuivi: « Chercher à contrôler l’exportation des vaccins sape l’éthique fondamentale de l’UE. Ils doivent travailler avec les autres. »

Vendredi, la Commission européenne a tenté d’accroître encore la pression sur AstraZeneca en publiant son contrat avec la société, qui, selon elle, montrait qu’elle avait droit aux doses produites en Grande-Bretagne.

Cependant, des avocats britanniques chevronnés ont déclaré que le contrat semblait montrer le contraire, tandis que David Jones, le vice-président du Groupe de recherche européen des députés conservateurs, a accusé Bruxelles de « piratage » des vaccins.

AstraZeneca et les scientifiques d’Oxford qui ont développé le vaccin ont souligné que l’approbation du vaccin par l’EMA montrait qu’il était sûr à utiliser.

Les médecins généralistes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les membres du public avaient déjà commencé à s’opposer à la vaccination avec le vaccin AstraZeneca à la suite d’informations incorrectes sur son efficacité chez les plus de 65 ans publiées par les organes de presse allemands plus tôt cette semaine.

Bien que le régulateur allemand des vaccins ait limité son utilisation aux personnes de moins de 65 ans, il a clairement indiqué que cela était dû à un manque de données provenant des essais, en raison du nombre limité de participants âgés, plutôt qu’à des preuves claires qu’il n’est pas efficace. .

Vendredi, la France a annoncé qu’elle durcissait ses contrôles aux frontières à partir de dimanche, interdisant toutes les arrivées de l’extérieur de l’UE à l’exception des voyages essentiels. L’Allemagne est également sur le point d’interdire les arrivées en provenance d’un certain nombre de pays touchés par des mutations du virus, y compris la Grande-Bretagne, selon un projet de règlement gouvernemental.

Les visiteurs du Royaume-Uni n’ont déjà pas le droit d’entrer dans les deux pays, à quelques exceptions près.